Κατελήφθη το πρωί της Παρασκευής και το μοναδικό πλοίο του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla που συνέχιζε το ταξίδι για τη Γάζα από δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

Συγκεκριμένα, βίντεο δείχνει ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλουν στο πλοίο Marinette το οποίο έφερε πολωνική σημαία και αποτελούνταν από εξαμελές πλήρωμα. Μάλιστα, μετέδιδε live το ταξίδι του που παρακολουθούσαν χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο.

Η εικόνα που ανάρτησαν τα μέλη του πληρώματος το πρωί της Παρασκευής

Όπως ανακοίνωσε το Global Sumud Flotilla, Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν στη Marinette και συνέλαβαν τους ακτιβιστές.

Το Marinette είχε μείνει πίσω από τον υπόλοιπο στόλο καθώς αντιμετώπιζε μηχανικά προβλήματα.

Το πλοίο έπλεε περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει το Marinette ότι «η απόπειρά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί επίσης».

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα -ανάμεσά τους και 27 Έλληνες- συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε χθες ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η αναχαίτιση του στολίσκου πυροδότησε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πλήθος χωρών, όπως σε Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Τυνησία, Τουρκία, Αργεντινή, Κολομβία και Ελλάδα.

