Κατελήφθη το πρωί της Παρασκευής και το μοναδικό πλοίο του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla που συνέχιζε το ταξίδι για τη Γάζα από δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

Συγκεκριμένα, βίντεο δείχνει ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλουν στο πλοίο Marinette το οποίο έφερε πολωνική σημαία και αποτελούνταν από εξαμελές πλήρωμα. Μάλιστα, μετέδιδε live το ταξίδι του που παρακολουθούσαν χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο.

Όπως ανακοίνωσε το Global Sumud Flotilla, Ισραηλινοί στρατιώτες επιβιβάστηκαν στη Marinette και συνέλαβαν τους ακτιβιστές.

Το Marinette είχε μείνει πίσω από τον υπόλοιπο στόλο καθώς αντιμετώπιζε μηχανικά προβλήματα.

The last ship from the flotilla attempting to breach Israel’s maritime blockade of Gaza has been intercepted by the Israeli Navy, according to a live stream. The Marinette, which experienced mechanical problems and fell behind the main armada of 41 ships, was boarded by forces… pic.twitter.com/1CdZpCU4Mu — Open Source Intel (@Osint613) October 3, 2025

Το πλοίο έπλεε περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Γάζας στις 03:50 ώρα Ελλάδας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει το Marinette ότι «η απόπειρά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί επίσης».

The Marinette is the final vessel of the Global Sumud Flotilla still heading towards Gaza after Israel intercepted nearly 40 others. The Polish-flagged boat is expected to be stopped within hours. pic.twitter.com/Vd5mQpwO1l — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 3, 2025

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα -ανάμεσά τους και 27 Έλληνες- συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε χθες ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η αναχαίτιση του στολίσκου πυροδότησε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πλήθος χωρών, όπως σε Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Τυνησία, Τουρκία, Αργεντινή, Κολομβία και Ελλάδα.

