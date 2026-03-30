Το ρωσικό πετρελαιοφόρο «Anatoly Kolodkin», που μετέφερε πάνω από 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, έφτασε στην Κούβα σήμερα, σύμφωνα το Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax.

Το δεξαμενόπλοιο αναμένεται να ξεφορτώσει στο Λιμάνι Ματάνσας, ενώ αυτή την ώρα κινείται κατά μήκος της βόρειας ακτής της Κούβας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ανέκρουσε πρύμναν» χθες, Κυριακή (29/03), όσον αφορά τον αποκλεισμό των αποστολών πετρελαϊκών φορτίων στη Κούβα, λέγοντας ότι «δεν έχει πρόβλημα» να στείλει σε οποιαδήποτε χώρα πετρέλαιο.

«Αν κάποια χώρα θέλει να στείλει πετρέλαιο στην Κούβα τώρα, αυτό δεν σημαίνει κανένα πρόβλημα για μένα, είτε πρόκειται για τη Ρωσία είτε όχι», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συνέχισε, λέγοντας πως «Δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο. Η Κούβα είναι τελειωμένη, είναι κακό καθεστώς, οι ηγέτες της είναι πολύ κακοί και διεφθαρμένοι, κι είτε λάβουν ή όχι φορτίο πετρελαίου, δεν θα έχει καμιά σημασία».

Δείτε βίντεο από την πορεία που ακολούθησε το ρωσικό δεξαμενόπλοιο με προορισμό την Κούβα:

Η Κούβα έχει μεγάλη ανάγκη από εισαγόμενο πετρέλαιο για να παράγει ενέργεια και να αποφύγει περαιτέρω διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ διέκοψαν τις εξαγωγές βενεζουελανού πετρελαίου στην Κούβα αφού ανέτρεψαν, στις 3 Ιανουαρίου, τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τότε να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στείλει αργό στην Κούβα. Το Μεξικό, ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας μαζί με τη Βενεζουέλα, σταμάτησε τότε τις αποστολές. Ως αποτέλεσμα η Κούβα δεν έχει υποδεχθεί εδώ και τρεις μήνες κανένα πετρελαιοφόρο, με αποτέλεσμα να ενταθεί η ενεργειακή κρίση που οδήγησε σε σειρά εκτεταμένων διακοπών της ηλεκτροδότησης σ’ αυτή τη χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Κουβανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε πως η κρίση έχει αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου για τους Κουβανούς καρκινοπαθείς, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ