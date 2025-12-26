Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Σαν Φρανσίσκο κατέθεσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα την πρώτη κυβερνητική αγωγή κατά των παραγωγών τροφίμων για υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα (UPF), υποστηρίζοντας ότι οι τοπικές κυβερνήσεις επωμίζονται το κόστος της θεραπείας ασθενειών που προέρχονται από τη δημόσια κατανάλωση των προϊόντων των εταιρειών.

Ο δικηγόρος της πόλης, Ντέιβιντ Τσιού, μήνυσε 10 εταιρείες που παράγουν μερικά από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα και ποτά της χώρας, από κοτομπουκιές και κατεψυγμένες πίτσες, μέχρι πατατάκια και δημητριακά πρωινού με ζάχαρη – αλλά και τρόφιμα όπως ψωμί και μπάρες granola που διαφημίζονται ως «υγιεινά».

Τα UPF είναι βιομηχανικά προϊόντα διατροφής και περιέχουν συστατικά που δεν βρίσκονται στη μέση οικιακή κουζίνα, όπως συντηρητικά, ενισχυτικά γεύσης, τεχνητά χρώματα και γαλακτωματοποιητές, με ελάχιστη έως καθόλου περιεκτικότητα φαγητού. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από το 70% της προμήθειας τροφίμων στις ΗΠΑ αποτελείται από τρόφιμα που συνήθως θεωρούνται εξαιρετικά επεξεργασμένα, και ότι τα παιδιά παίρνουν πάνω από το 60% των θερμίδων τους από τέτοιες τροφές.

Η μεγαλύτερη ανασκόπηση στον κόσμο, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, διαπίστωσε ότι τα UPF συνδέονται με βλάβες σε κάθε σημαντικό σύστημα οργάνων του ανθρώπινου σώματος και αποτελούν σεισμική απειλή για την παγκόσμια υγεία. Συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για δώδεκα παθήσεις υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου, της παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, κατάθλιψη, καρδιακές παθήσεις και γνωστική εξασθένηση.

Αυτή η ανασκόπηση διαπίστωσε επίσης ότι οι παγκόσμιες εταιρείες, όχι μεμονωμένες επιλογές, οδηγούν την άνοδο των UPF. Τα UPF είναι η κύρια αιτία της «πανδημίας χρόνιων ασθενειών» που συνδέεται με τη διατροφή, με τις εταιρείες τροφίμων να βάζουν το κέρδος πάνω από όλα, είπαν οι συγγραφείς.

Η μήνυση του Τσιού, που κατατέθηκε στο ανώτατο δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο για λογαριασμό της πολιτείας της Καλιφόρνια, θα ζητήσει απροσδιόριστες αποζημιώσεις για τα έξοδα που βαρύνουν τις πόλεις και τις κομητείες για τη θεραπεία κατοίκων των οποίων η υγεία έχει βλάψει από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Το Σαν Φρανσίσκο κατηγορεί τις εταιρείες για «άδικες και παραπλανητικές ενέργειες» στον τρόπο με τον οποίο εμπορεύονται και πωλούν τα τρόφιμα τους, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές παραβιάζουν τη νομοθεσία του κράτους περί αθέμιτου ανταγωνισμού και το νόμο περί δημόσιας όχλησης. Υποστηρίζει επίσης ότι οι εταιρείες γνώριζαν ότι το φαγητό τους αρρώσταινε τους ανθρώπους, αλλά το πουλούσαν ούτως ή άλλως.

«Με αρρωσταίνει το γεγονός ότι γενιές παιδιών και γονέων εξαπατώνται και αγοράζουν τρόφιμα που δεν είναι τρόφιμα», είπε ο Τσιού στους New York Times.

Σηματοδοτεί μια σπάνια στιγμή ευθυγράμμισης μεταξύ του φιλελεύθερου Σαν Φρανσίσκο και της κυβέρνησης Τραμπ. Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, έχει εναντιωθεί κατά των UPF στο πλαίσιο της αποστολής του Make America Healthy Again, προτρέποντας τους Αμερικανούς να περιορίσουν την κατανάλωση τροφίμων με πρόσθετη ζάχαρη, αλάτι, λίπος, χρωστικές και συντηρητικά.

Ο Τσιού τόνισε στους Times ότι μπορεί να μην συμφωνούσε με τον Κένεντι σε άλλα θέματα υγείας, αλλά είπε ότι η επιστήμη ήταν αδιαμφισβήτητη όταν πρόκειται για εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα.

«Πολλές από τις προοπτικές αυτής της διοίκησης δεν υποστηρίζονται από την επιστήμη, αλλά αυτό είναι διαφορετικό», είπε. «Ακόμα και ένα χαλασμένο [αναλογικό] ρολόι είναι σωστό δύο φορές την ημέρα».

Οι κατηγορούμενοι στη δίκη περιλαμβάνουν την Coca-Cola Company, την PepsiCo, την Kraft Heinz Company, την Post Holdings και τη Mondelez International. Ονομάζει επίσης τις General Mills. Nestlé ΗΠΑ, Kellogg, Mars Incorporated; και ConAgra Brands.

Νωρίτερα αυτό το έτος, η Καλιφόρνια ψήφισε ένα δικομματικό νομοσχέδιο που έγινε το πρώτο στις ΗΠΑ που παρείχε έναν νομικό ορισμό των UPF και έθεσε τα θεμέλια για την απαγόρευσή τους από τα σχολεία. Η Καλιφόρνια έχει επίσης απαγορεύσει πολλά πρόσθετα, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών τροφίμων, που συνδέονται με δυσκολίες συμπεριφοράς στα παιδιά, στα σχολεία.

Το 2010, το Σαν Φρανσίσκο απαγόρευσε στα εστιατόρια φαστ φουντ να δίνουν δωρεάν παιχνίδια.