Δεκτό έγινε το ελληνικό αίτημα να συμπεριληφθεί και ο Ευρωπαϊκός Νότος στο σύστημα προστασίας από εχθρικά drones, που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες αργά τη νύχτα καθώς όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, το «τείχος προστασίας» σχεδιάζεται για την άμυνα όλης της ηπείρου και επομένως και για τη νότια πλευρά της.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το αμερικανικό CNN, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εργάζεται για την κατάρτιση ενός «οδικού χάρτη για την αμυντική ετοιμότητα». Ο χάρτης θα περιλαμβάνει τέσσερα αμυντικά σχέδια, μεταξύ των οποίων και το τείχος κατά των drones.

Η πρωτοβουλία για το τείχος κατά των drones δεν θα είναι ένα φυσικό τείχος, αλλά ένα πολυεπίπεδο δίκτυο συστημάτων ανίχνευσης και αναχαίτισης, που θα βασίζεται στις δυνατότητες των επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση των drones.

Η ιδέα ανακοινώθηκε καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν εισβολές στον εναέριο χώρο τους, με τις περισσότερες να κατηγορούν τη Ρωσία. Το Κρεμλίνο ωστόσο, αρνείται κάθε εμπλοκή.

«Η Ευρώπη πρέπει να δώσει μια ισχυρή και ενωμένη απάντηση στις εισβολές drones της Ρωσίας στα σύνορά μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Και γι’ αυτό θα προτείνουμε άμεσες ενέργειες για τη δημιουργία του τείχους κατά των drones ως μέρος του Παρατηρητηρίου Ανατολικής Πτέρυγας. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί με την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ», είπε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δώσει λίγες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα μοιάζει στην πράξη η πρωτοβουλία αυτή ή πόσο χρόνο θα χρειαστεί για την υλοποίησή της.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η ανάπτυξη ενός τείχους κατά των drones θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον τρία ή τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, η πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνα, δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη ότι θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ λιγότερο χρόνο. «Δεν χρειαζόμαστε τρία χρόνια και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε σε πολύ λιγότερο χρόνο», είπε.

Ενώ ένα τείχος κατά των drones θα μπορούσε πράγματι να βοηθήσει στην κάλυψη του «τεράστιου κενού» που υπάρχει σήμερα στην αεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ, η ιδέα αυτή δεν είναι απαραίτητα καινούργια, δήλωσε την Τετάρτη στο CNN ο Ραφαέλ Λος, ερευνητής σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και τεχνολογίας στο think tank European Council on Foreign Relations.

Ένα πρόγραμμα με την ονομασία European Sky Shield Initiative (ESSI), που στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, όπως επεσήμανε ο Λος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα αρκετοί τρόποι με τους οποίους το τείχος κατά των drones θα μπορούσε να βοηθήσει το ΝΑΤΟ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την επέκταση του δικτύου ανίχνευσης κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, οι χώρες θα μπορούν να εντοπίζουν και να παρακολουθούν πιο αποτελεσματικά πιθανές εισβολές drones, υποστήριξε ο Λος.

Το … μοντέλο της Ουκρανίας ως case study

«Παλαιότερα, η αεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ αντιμετώπιζε απειλές που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα – πυραύλους αεροσκαφών, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, υπερηχητικούς πυραύλους… αλλά όχι drones», είπε. «Αυτό αλλάζει σιγά-σιγά ως αποτέλεσμα των γεγονότων που βλέπουμε στην Ουκρανία».

Η Ουκρανία είναι η «πιο έμπειρη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τον πόλεμο με drones και την αντιμετώπιση των drones», δήλωσε ο Λος. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των συμβούλων που εμπλέκονται σε αυτό το είδος σύρραξης θα μπορούσε να βοηθήσει τις υπόλοιπες χώρες της ηπείρου να κατανοήσουν τον καλύτερο τρόπο για να αντισταθούν στα ρωσικά drones, είπε.

Η αναχαίτιση των drones θα μπορούσε επίσης να αναπτυχθεί περαιτέρω, πρότεινε ο πολιτικός αναλυτής, με τις χώρες να απομακρύνονται από την αντιμετώπιση των drones με ακριβά αμυντικά συστήματα όπως οι πύραυλοι Patriots και να ενσωματώνουν φθηνότερες μεθόδους ηλεκτρονικού πολέμου, όπως παρεμβολές, παραποιήσεις ή διακοπές των ηλεκτρονικών σημάτων στα οποία βασίζονται τα drones για να λειτουργήσουν.

Καθώς τα drones είναι μικρά, φθηνά και ικανά να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές, μπορούν να αποτελέσουν δυσανάλογη απειλή για τις χώρες εναντίον των οποίων χρησιμοποιούνται. Εκτός από το ότι μπορούν να προκαλέσουν φυσικές ζημιές, τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση και ενέχουν επίσης τον κίνδυνο σύγκρουσης με αεροσκάφη ενώ βρίσκονται στον αέρα.

Επιπλέον, ακόμη και αν ένα drone αναχαιτιστεί ενώ πετάει πάνω από τον εναέριο χώρο μιας χώρας, όπως επεσήμανε ο Λος, «τα συντρίμμια θα πέσουν κάπου».

«Αν το αναχαιτίσεις πάνω από μια πόλη, μπορεί να σώσεις τον υψηλής αξίας στόχο που προσπαθείς να προστατεύσεις, το κοινοβούλιο ή ένα νοσοκομείο ή έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή κάτι παρόμοιο. Ωστόσο, τα συντρίμμια θα πέσουν κάπου και ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά σε ανθρώπους και περιουσίες», εξήγησε.

«Πρέπει να συμπληρώσει κανείς αυτού του είδους τις αμυντικές προσπάθειες, διότι, όπως είπα, υπάρχουν τεράστια κενά που πρέπει να καλυφθούν, αλλά πρέπει να συμπληρώσει κανείς αυτή την προσπάθεια με μια παράλληλη δράση που ενισχύει την επιθετική ικανότητα, ώστε να μπορεί να πλήξει την άλλη πλευρά», δήλωσε ο Λος στο CNN.

Πηγή: edition.cnn.com