Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν σχέδιο που θα διαιρεί τη Γάζα σε ξεχωριστές ζώνες υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και της Χαμάς, με την ανοικοδόμηση να πραγματοποιείται μόνο στην ισραηλινή πλευρά, ως προσωρινό μέτρο μέχρι τον αφοπλισμό και την απομάκρυνση της οργάνωσης από την εξουσία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασαν το σκεπτικό του σχεδίου σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στο Ισραήλ, όπου έφτασαν για να πιέσουν και τις δύο πλευρές να τηρήσουν την εκεχειρία. Στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ έχει αποσύρει μέρος των δυνάμεών του και ελέγχει περίπου το 53% της Λωρίδας της Γάζας.

VP VANCE: “These are days of destiny… We have a very, very tough task ahead of us — which is to disarm Hamas, but rebuild Gaza; to make life better for the people in Gaza, but also to ensure that Hamas is no longer a threat.”

Ο Βανς δήλωσε ότι στη Γάζα υπάρχουν δύο περιοχές, μία σχετικά ασφαλής και μία εξαιρετικά επικίνδυνη, και ότι ο στόχος είναι να επεκταθεί γεωγραφικά η ασφαλής ζώνη. Μέχρι τότε, ο Κούσνερ ξεκαθάρισε πως δεν θα διατεθούν κεφάλαια για ανοικοδόμηση σε περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Χαμάς, με την προσπάθεια να επικεντρώνεται στην «ασφαλή» πλευρά

«Υπάρχουν ήδη σκέψεις για την περιοχή που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός (IDF), εφόσον μπορεί να διασφαλιστεί, να ξεκινήσει εκεί η ανοικοδόμηση μιας νέας Γάζας, ώστε να δοθεί στους Παλαιστινίους ένας τόπος να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν», δήλωσε ο Κούσνερ.

Αντιδρούν οι Άραβες

Οι Άραβες μεσολαβητές εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για το σχέδιο, το οποίο, όπως είπαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν θέσει στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι αραβικές κυβερνήσεις αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα της διαίρεσης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη ισραηλινή παρουσία μέσα στον θύλακα. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρείται απίθανο να δεσμευτούν να στείλουν δυνάμεις για την αστυνόμευση της περιοχής.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι πρόκειται για προκαταρκτική ιδέα, προσθέτοντας ότι περαιτέρω ενημέρωση θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες.

Η εκεχειρία, που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, καθόρισε στον χάρτη τη ζώνη ελέγχου του ισραηλινού στρατού. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ζώνη ασφαλείας που περιβάλλει τα σύνορα της Γάζας και περικλείει την περιοχή που παραμένει υπό παλαιστινιακό έλεγχο. Η ισραηλινή ζώνη αναμένεται να συρρικνώνεται σταδιακά, καθώς επιτυγχάνονται συγκεκριμένα ορόσημα στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Στην ουσία, η ιδέα μιας διαιρεμένης Γάζας αναδεικνύει τις ανεπίλυτες δυσκολίες του αφοπλισμού της Χαμάς και της δημιουργίας ενός εναλλακτικού διοικητικού φορέα που θα μπορούσε να διαχειριστεί τη Λωρίδα και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει τη σύσταση μιας επιτροπής τεχνοκρατών για τη διοίκηση της Γάζας και μιας διεθνούς δύναμης για την παροχή ασφάλειας, ωστόσο οι λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες. Πολλές αραβικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι τη διαχείριση της Γάζας θα πρέπει να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διοικεί μεγάλο μέρος της Δυτικής Όχθης, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιτίθεται σθεναρά στο να της επιτραπεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ο Τζάρεντ Κούσνερ είναι ο κύριος εμπνευστής του σχεδίου της «διπλής ανοικοδόμησης», το οποίο έχει καταρτίσει μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Κούσνερ έχει ήδη ενημερώσει τον Τραμπ και τον Βανς για το σχέδιο και έχει εξασφαλίσει τη στήριξή τους.

Η ιδέα για ανοικοδόμηση σε δύο ζώνες στη Γάζα έχει βρει υποστηρικτές σε ορισμένους Ισραηλινούς αναλυτές, που τη βλέπουν ως ευκαιρία για περαιτέρω αποδυνάμωση της Χαμάς.

