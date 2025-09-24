Την υπόσχεση ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα παρουσίασε ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση του θύλακα, αποσπώντας τη στήριξή τους.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές είναι η πρώτη φορά που ο Αμερκανός πρόεδρος παρουσιάζει ένα τέτοιο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί επειγόντως, καθώς κάθε μέρα που συνεχίζεται, το Ισραήλ απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς», ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ηγέτες και ανώτατοι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.

Τα βασικά σημεία του σχέδιου των 21 σημείων:

Η απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων.

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταπολεμικό σχέδιο που θα προβλέπει μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια μορφή εμπλοκής της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Τραμπ ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες τη στήριξή τους σε αυτές τις αρχές, καθώς και τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Οι όροι των Αράβων ηγετών:

Το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

Το Ισραήλ να μην καταλάβει εδάφη στη Γάζα.

Το Ισραήλ να μην οικοδομήσει οικισμούς στη Γάζα.

Να σταματήσει η υπονόμευση του status quo στο Τέμενος Αλ-Άκσα.

Να αυξηθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.