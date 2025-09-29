Στη δημοσιότητα έδωσε ο Λευκός Οίκος, το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους, ενώ υπάρχουν σαφείς διαφοροποιήσεις από το σχέδιο των 21 σημείων, που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως.

Εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ την κάνει αποδεκτή, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατουμένους από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα, που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών, που κρατούνται στο πλαίσιο αυτό.

Οι δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα αποσυρθούν σε μια γραμμή που θα συμφωνηθεί, ώστε να προετοιμαστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών και του πυροβολικού, θα σταματήσουν, ενώ οι γραμμές επαφής θα παραμείνουν σταθερές, έως ότου εκπληρωθούν οι όροι για μια πλήρη, σταδιακή αποχώρηση.

Για κάθε επίσης νεκρό Ισραηλινό όμηρο, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή. Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή. Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.

Κανείς, επίσης, δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα, όπως και να επιστρέψουν.

Παράλληλα, η Γάζα θα μετατραπεί σε μια περιοχή ελεύθερη από εξτρεμισμό και τρομοκρατία, που δεν θα απειλεί τους γείτονές της, ενώ θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος των κατοίκων της.

Με την αποδοχή της συμφωνίας, θα επιτραπεί αμέσως η πλήρης είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Οι ελάχιστες ποσότητες θα αντιστοιχούν σε αυτές που καθορίστηκαν στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025 για την ανθρωπιστική βοήθεια, περιλαμβάνοντας την αποκατάσταση υποδομών (νερό, ηλεκτρικό, αποχέτευση), την ανασυγκρότηση νοσοκομείων και φούρνων, καθώς και την εισαγωγή εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων και το άνοιγμα δρόμων. Η διανομή και μεταφορά της βοήθειας εντός της Λωρίδας θα γίνεται χωρίς παρέμβαση καμίας πλευράς, μέσω του ΟΗΕ και των οργανισμών του, της Ερυθράς Ημισελήνου κι άλλων διεθνών θεσμών μη συνδεδεμένων με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος Ράφα, και προς τις δύο κατευθύνσεις, θα υλοποιηθεί βάσει του μηχανισμού που ορίστηκε στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025.

Το οικονομικό σχέδιο του Τραμπ για την ανάπτυξη και ανοικοδόμηση της Γάζας θα διαμορφωθεί μέσω μιας ομάδας ειδικών που έχουν συμβάλλει στη δημιουργία σύγχρονων, ακμάζουσων πόλεων στη Μέση Ανατολή, ενώ θα δημιουργηθεί μια ειδική εμπορική ζώνη με προνομιακούς δασμούς και ποσοστά πρόσβασης, τα οποία θα διαπραγματευθούν με συμμετέχουσες χώρες.