Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν έλαβαν το όνομα «Επιχείρηση Επική Οργή». Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει ονομάσει την επιχείρηση «Βρυχηθμό του Λιονταριού», ενώ η προηγούμενη επιχείρησή του εναντίον του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, είχε την ονομασία «Το Λιοντάρι που Ξυπνά».

Ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας περιγράφει τις τρεις φάσεις της επιχείρησης:

1) Στόχευση συστημάτων αεράμυνας και εκτοξευτών πυραύλων στο δυτικό Ιράν

2) Στη συνέχεια άνοιγμα του δρόμου προς την Τεχεράνη.

3) Εδραίωση αεροπορικής υπεροχής επί της πρωτεύουσας.

Δείτε το βίντεο: