Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Με μια δόση πολιτικού χιούμορ αποτελούμενο από…σφυροδρέπανο και Μαρξ στη μέση, η New York Post υποδέχθηκε την ιστορική νίκη του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Ο 36χρονος μουσουλμάνος «δημοκρατικός σοσιαλιστής» κατάφερε να κερδίσει τη δημαρχία μιας πόλης 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων, παρότι είχε γίνει στόχος προσωπικών επιθέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπερσυντηρητική εφημερίδα δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός, λογοπαίζοντας στον τίτλο: «On your Marx, get set, Zo! Ο Σοσιαλιστής Μαμντάνι κερδίζει την κούρσα για δήμαρχος», μετατρέποντας το γνωστό «Μεγάλο Μήλο» σε… «Κόκκινο Μήλο».

Στο X, πολλοί χρήστες σχολίασαν με χιούμορ την υπερβολή της εφημερίδας.

Ένας εξ αυτών έγραψε: «Η New York Post πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό της», ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν η σελίδα προσπαθεί να μετατρέψει τη νίκη σε… πολιτικό meme.

The New York post has outdone themselves pic.twitter.com/mrQQvKmH0Q — Read Raising Expectations (and Raising Hell) (@JPHilllllll) November 5, 2025

Η εκλογή Μαμντάνι σηματοδοτεί όχι μόνο ιστορική αλλαγή για τη Νέα Υόρκη, αλλά και μια σαφή νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων σε μια εποχή που το πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ θυμίζει όλο και περισσότερο σκηνικό σκακιέρας, με Τραμπ και συμμάχους να βλέπουν τις προσπάθειές τους για χειραγώγηση των εκλογών να χάνουν έδαφος μπροστά σε δημοκρατικά προωθημένες κινήσεις.

