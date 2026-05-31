«Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, ακόμη και στις βασιλικές», θα μπορούσε να ήταν το πρώτο σχόλιο για το βίντεο που ακολουθεί. Κατά τη διάρκεια μιας επίσημης τελετής χθες Σάββατο (30/5) στο Βίγκο της Ισπανίας, στην οποία ήταν παρών ο Βασιλιάς της χώρας Φελίπε, συνέβη ένα απροσδόκητο περιστατικό, το οποίο μάλιστα μεταδόθηκε ζωντανά.

Κατά την έπαρση της Ισπανικής σημαίας, από τους αξιωματούχους, ένας λάθος χειρισμός ήταν αρκετός, ώστε αυτή να πέσει κουκουλώνοντας τους στρατιώτες του αγήματος, που βρίσκονταν σε στάση «παρουσιάστε», όπως προβλέπεται.

Το γεγονός αυτό, έκανε το πρόσωπο του βασιλιά Φελίπε VI να «σκιρτήσει» στιγμιαία, προσπαθώντας επιτυχώς να συγκρατηθεί για να μην γελάσει.

Οι εορτασμοί βέβαια και η στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίστηκαν κανονικά στο Βίγκο, με τον κεντρικό ιστό της σημαίας να παραμένει άδειος.