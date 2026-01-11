Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε χθες Σάββατο τους Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσους βρίσκονται ήδη εκεί «να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα», επικαλούμενο τη «ρευστή» κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

«Υπάρχουν αναφορές για ομάδες ένοπλων πολιτοφυλακών, γνωστές ως colectivos, οι οποίες στήνουν οδοφράγματα και ερευνούν οχήματα για στοιχεία που αποδεικνύουν την αμερικανική υπηκοότητα ή την υποστήριξη προς τις ΗΠΑ. Οι Aμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να είναι προσεκτικοί όταν μετακινούνται οδικώς», αναφέρει η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.