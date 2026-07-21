Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας καταδικάζει απερίφραστα τις επικίνδυνες και επιθετικές τακτικές που υιοθετεί η Πεκίνο.

Αφορμή για την οξεία αυτή τοποθέτηση της Ουάσιγκτον στάθηκε ένα ναυτικό επεισόδιο στη Νότια Σινική Θάλασσα ανάμεσα σε κινεζικές δυνάμεις και σκάφη των Φιλιππίνων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μέλους της φιλανδικής ακτοφυλακής και την περαιτέρω αναζωπύρωση των περιφερειακών εντάσεων.

«Η ανησυχητική μέθοδος των προκλήσεων της Κίνας εναντίον των θεμιτών ναυτικών επιχειρήσεων των Φιλιππίνων θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της Κίνας να επιλύει διαφορές ειρηνικά», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στη Μανίλα σήμερα το πρωί για τη σύνοδο των ΥΠΕΞ του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), όπου έχει πει πως θα μπορούσε να συναντηθεί με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι.

Οι ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων κατηγόρησαν χθες Δευτέρα την κινεζική ακτοφυλακή ότι τραυμάτισε ναύτη τους καθώς πλησίαζε σε προκεχωρημένο φυλάκιο σε διαφιλονικούμενο τομέα της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Η κινεζική ακτοφυλακή απέρριψε τις κατηγορίες με ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζοντας την εκδοχή που παρουσίασε η Μανίλα «πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας».

Το Πεκίνο διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν ολόκληρης της Νότιας Σινικής Θάλασσας, από την οποία διέρχονται θαλάσσιες οδοί στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, προς μεγάλη δυσαρέσκεια πολλών άλλων κρατών της περιοχής και παρά την απόφαση διεθνούς δικαστηρίου που έκρινε ότι η κινεζική θέση στερείται νομικής βάσης.