Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε εκ νέου το Ιράν με έναν οικονομικό αποκλεισμό, στέλνοντας μήνυμα σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και κάνοντας για ακόμη μια φορά επίδειξη ισχύος.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στην Τεχεράνη, αλλά και σε οποιονδήποτε τολμήσει να βοηθήσει το Ιράν, τονίζοντας πως θα είναι «τεράστιες οι οικονομικές συνέπειες» για όποιο κράτος αποφασίσει να ρίξει «οποιαδήποτε σανίδα σωτηρίας».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως η Ουάσινγκτον έδωσε το περιθώριο στην Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία, πρόταση όμως που απορρίφθηκε από την ιρανική πλευρά.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή σε ανάρτησή του, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς για εκείνους, απέτυχαν να την αξιοποιήσουν», για να διακηρύξει αμέσως μετά την έναρξη για «ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑ!». Ο Αμερικανός πρόεδρος βάφτισε αυτή τη νέα στρατηγική ως «οικονομική D-DAY», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου ασφυκτικής πίεσης για το Ιράν και τους συμμάχους του.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, οι βασικοί εμπορικοί εταίροι του Ιράν που κινδυνεύουν με τις αμερικανικές κυρώσεις είναι οι εξής:

Κίνα

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόσθετες πιέσεις από τις ΗΠΑ για τις αγορές της, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την υπόσχεσή του.

Την τελευταία δεκαετία, η Κίνα έχει δημιουργήσει ένα περιφραγμένο σύστημα διυλιστηρίων που επεξεργάζονται κυρίως ιρανικό πετρέλαιο και δεν έχουν μεγάλη έκθεση στις ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε τον Απρίλιο κυρώσεις σε ένα ανεξάρτητο κινεζικό διυλιστήριο επειδή αγόρασε ιρανικό πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και προειδοποίησε τις κινεζικές τράπεζες για δευτερογενείς κυρώσεις εάν διευκόλυναν το εμπόριο ιρανικού πετρελαίου.

«Οι κυρώσεις και η πίεση δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Η Κίνα καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν υπεύθυνα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν.

Πάνω από το 80% του πετρελαίου που μεταφέρει το Ιράν έχει προορισμό την Κίνα, καθώς τα κινεζικά ανεξάρτητα διυλιστήρια εκμεταλλεύονται το φθηνότερο πετρέλαιο που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Η Kpler εκτιμά ότι η Κίνα αγόραζε κατά μέσο όρο 1,38 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα το 2025.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν ιστορικά μια από τις πιο κρίσιμες οικονομικές σανίδες σωτηρίας του Ιράν, και οι τράπεζες του Ντουμπάι διατηρούν εδώ και καιρό σημαντικές καταθέσεις που συνδέονται με το Ιράν, πολλές από τις οποίες είναι πλέον δεσμευμένες λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Τα ΗΑΕ ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων του Ιράν πριν από τον πόλεμο, παρέχοντας το 30% των εισαγωγών του, συνολικής αξίας 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Αντιστοιχούσαν επίσης στο 13% των εξαγωγών του Ιράν το ίδιο έτος, όπως έδειξαν τα στοιχεία. Το μη πετρελαϊκό εξωτερικό εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας των ΗΑΕ, με τη συντριπτική πλειονότητα του εμπορίου να αφορά επανεξαγωγές.

Αυτή την εβδομάδα, τα ΗΑΕ ανέστειλαν όλες τις χρηματοοικονομικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενα στρατιωτική κλιμάκωση από την Τεχεράνη με πυραυλική απειλή, στρέφοντας εκ νέου την προσοχή στις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Τουρκία

Η Τουρκία και το Ιράν διατηρούν σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς, με την Τουρκία να εισάγει ιρανικό φυσικό αέριο και να εξάγει βιομηχανικά προϊόντα στο Ιράν. Η Τουρκία δεν έχει εκδηλώσει πρόθεση να περιορίσει το εμπόριο με το Ιράν.

Ιράκ

Το εμπόριο του Ιράκ με το Ιράν ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με επίσημα ιρακινά εμπορικά στοιχεία, με τη σχέση να οδηγείται κυρίως από τις ιρανικές εξαγωγές τροφίμων, καταναλωτικών αγαθών και άλλων προϊόντων στην ιρακινή αγορά.

Η ενέργεια αποτελεί βασικό μέρος της μεταξύ τους σχέσης. Το Ιράκ καταβάλλει στο Ιράν περίπου 4 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για φυσικό αέριο, σύμφωνα με ιρακινούς αξιωματούχους ενέργειας, με το αέριο να χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ομάν

Το Ομάν διατηρεί εδώ και καιρό εγκάρδιες σχέσεις με το Ιράν, οι οποίες χρονολογούνται πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, με τη Μουσκάτ να ενεργεί συχνά ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Ιράν και άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Η εμπορική σχέση των δύο χωρών έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, με το εμπόριο αγαθών να ανέρχεται συνολικά σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και σε 345 εκατομμύρια δολάρια τους πρώτους τέσσερις μήνες αυτού του έτους, σύμφωνα με στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής & Πληροφοριών του Ομάν.

Πακιστάν

Για το Πακιστάν, τυχόν ενέργειες των ΗΠΑ κατά χωρών που εμπλέκονται στο εμπόριο ή την παροχή βοήθειας στο Ιράν θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρό πλήγμα, δήλωσαν αναλυτές, εν μέσω δεσμεύσεων Πακιστάν-Ιράν για την επέκταση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά από προηγούμενες κυρώσεις στο Ιράν, το επίσημο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών είχε διακοπεί μέχρι πρόσφατα. Ωστόσο, το ανεπίσημο εμπόριο έχει διαμορφώσει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές και από τις δύο πλευρές σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανεπίσημες στατιστικές. Μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ τον Ιούνιο, έγιναν γρήγορα προσπάθειες για τη διεύρυνση της εμπορικής συνεργασίας. Το Πακιστάν και το Ιράν διεξάγουν εδώ και χρόνια εμπόριο πετρελαίου, σιταριού, ρυζιού, ζώων και φαρμάκων μέσω ανεπίσημων διαύλων.

Ινδία

Το εμπόριο της Ινδίας με το Ιράν σημείωσε κατακόρυφη πτώση το 2020, όταν η Ουάσινγκτον επέμεινε στις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Το διμερές εμπόριο μειώθηκε σε σχεδόν 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια το έτος 2019-20, από 17 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος. Με την πάροδο των χρόνων, το εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Ιράν μειώθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε 1,63 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2025/26, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου της Ινδίας.

Οι ινδικές εξαγωγές αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εμπορίου, καθώς το Νέο Δελχί αποστέλλει κυρίως δημητριακά, τσάι, καφέ και μπαχαρικά στο Ιράν.

Αξιωματούχοι στο Νέο Δελχί υποστήριζαν παλαιότερα ότι οι εξαγωγές αυτές συνεχίζονται για ανθρωπιστικούς λόγους και θα πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής τυχόν κυρώσεων.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Ιδιαίτερη είναι η σχέση του Ιράν με τον Καύκασο. Η Αρμενία, για την οποία το Ιράν αποτελεί ζωτική δίοδο (το 20% του εξωτερικού της εμπορίου περνά από εκεί), κατέγραψε εμπορικό τζίρο 371,4 εκατ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εμβληματική είναι η συμφωνία ανταλλαγής «φυσικού αερίου έναντι ηλεκτρικής ενέργειας» που διατηρούν τα δύο κράτη.

Τέλος, αυξητική τάση καταγράφεται και στο εμπόριο με το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο το πρώτο μισό του 2026 έφτασε τα 312,6 εκατ. δολάρια (+4,5%), με τις αζέρικες εξαγωγές προς το Ιράν να υπερδιπλασιάζονται.