Έρευνα σε βάρος του Ρικ Γκρένελ, στενού συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε εξέλιξη κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου. Η υπόθεση πυροδοτήθηκε μετά από καταγγελίες Τούρκου επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Κονγκό, σύμφωνα με τις οποίες ο Γκρένελ υποσχέθηκε πρόσβαση στον πρόεδρο και την κυβέρνηση έναντι δωρεάς εκατομμυρίων δολαρίων στο Κέντρο Κένεντι, η οποία ουδέποτε κατέληξε στο ίδρυμα.

Το επίμαχο μήνυμα και οι υποσχέσεις για VIP πρόσβαση

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Axios, ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου εξετάζει ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων ένα γραπτό μήνυμα, με ημερομηνία 3 Μαΐου 2025, προς τον Τούρκο επιχειρηματία Τουρχάν Μιλντόν.

Στο μήνυμα αυτό, ο αποστολέας ανέφερε πως μόλις τα χρήματα μεταφερθούν, θα κανονιζόταν η δωρεά στο πολιτιστικό ίδρυμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα στον επιχειρηματία συμμετοχή σε VIP εκδηλώσεις και επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, ακόμα και με τον ίδιο τον Τραμπ.

Επιπλέον, γινόταν αναφορά στην προοπτική να καταστεί ο Μιλντόν το «αμερικανικό πρόσωπο» για επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βενεζουέλα, περιοχή στην οποία ο Γκρένελ είχε οριστεί ειδικός απεσταλμένος.

Το μυστήριο με τα 17,6 εκατομμύρια δολάρια

Η υπόθεση περιπλέκεται γύρω από ένα έμβασμα ύψους 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων, προς την εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Texas Armament & Technology (TXAT) με έδρα το Χιούστον. Ο Μιλντόν ισχυρίζεται ότι, βάσει των οδηγιών του Γκρένελ, το ποσό αυτό κάλυπτε μια συμφωνία λογισμικού για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ περίπου 5,6 έως 6 εκατομμύρια δολάρια προορίζονταν ως δωρεά για το Κέντρο Κένεντι.

Ωστόσο, ερευνητές της κυβέρνησης διαπίστωσαν ότι τα χρήματα δεν εστάλησαν από προσωπικό λογαριασμό του επιχειρηματία, αλλά απευθείας από το Υπουργείο Οικονομικών του Κονγκό. Οι αρχές προσπαθούν πλέον να αποσαφηνίσουν την πραγματική προέλευση των κεφαλαίων, τους όρους της εμπορικής συμφωνίας, καθώς και τον λόγο για τον οποίο η δωρεά δεν καταγράφηκε ποτέ στα βιβλία του ιδρύματος.

Η καταγγελία στο Οβάλ Γραφείο και η αντίδραση Τραμπ

Καταλυτικό ρόλο στην έναρξη της έρευνας διαδραμάτισε η Αλίνα Χάμπα, δικηγόρος, πρώην σύμβουλος του Τραμπ και σύζυγος του Μιλντόν. Στις 9 Οκτωβρίου, η Χάμπα παρουσιάστηκε στο Οβάλ Γραφείο κατηγορώντας ανοιχτά τον Γκρένελ για υπεξαίρεση των χρημάτων της δωρεάς.

Αν και οι ισχυρισμοί της αντιμετωπίστηκαν αρχικά με επιφυλακτικότητα —καθώς τα ποσά της φερόμενης κλοπής άλλαζαν κατά τις περιγραφές της— ο Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε αμέσως στον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, να διαλευκάνει την υπόθεση.

Η κατηγορηματική διάψευση Γκρένελ

Ο Ρικ Γκρένελ αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «παράλογες» και ανυπόστατες. Υποστηρίζει ότι δεν ζήτησε ούτε έλαβε ποτέ χρήματα για το Κέντρο Κένεντι ή για προσωπικό όφελος και καλεί την πλευρά του καταγγέλλοντος να προσκομίσει αδιάσειστα στοιχεία.

Παράλληλα, αμφισβητεί τη γνησιότητα του μηνύματος, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η λέξη «centre» ήταν γραμμένη με τη βρετανική και όχι την αμερικανική γραφή.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις VIP εμφανίσεις

Παρά τις διαψεύσεις, οι ερευνητές εστιάζουν στο γεγονός ότι ο Μιλντόν είχε πράγματι αποκτήσει πρόσβαση σε κλειστές, αποκλειστικές εκδηλώσεις του Κέντρου Κένεντι, εμφανιζόμενος ακόμη και στο θεωρείο του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Το κεντρικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι με ποιο κριτήριο παρασχέθηκε στον Τούρκο επιχειρηματία αυτή η προνομιακή μεταχείριση, από τη στιγμή που η υποτιθέμενη δωρεά δεν έφτασε ποτέ στο ίδρυμα. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των ψηφιακών και οικονομικών δεδομένων συνεχίζεται.