Ένα βίντεο που καταγράφει τη λειτουργία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Counter-Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM) να αναχαιτίζει drone που εκτοξεύτηκε κατά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το διπλωματικό συγκρότημα βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο νωρίς το πρωί της Τρίτης, δεχόμενο επίθεση με drones και ρουκέτες, γεγονός που ενεργοποίησε το σύστημα άμυνας, το οποίο αναχαίτισε πολλαπλές εισερχόμενες απειλές με ταχύτατη και ακριβή βολή.

Ενεργοποίηση της αεράμυνας κατά τη διάρκεια σφοδρής επίθεσης

Πηγές ασφαλείας του Ιράκ χαρακτήρισαν την επίθεση ως μία από τις πιο έντονες που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες εναντίον του διπλωματικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με αξιωματούχους, εκτοξεύτηκαν αρκετές ρουκέτες και τουλάχιστον πέντε drones από περιοχές γύρω από την ιρακινή πρωτεύουσα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και είδαν τα συστήματα αεράμυνας να εμπλέκουν εναέριους στόχους κοντά στο αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα της πρεσβείας, σύμφωνα με το Reuters.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανέφερε ότι μαύρος καπνός ήταν ορατός να υψώνεται από το εσωτερικό του συγκροτήματος μετά από έκρηξη, ενώ η αεράμυνα φάνηκε να αναχαιτίζει ακόμη ένα drone στον αέρα.

Αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι «τρία drones και τέσσερις ρουκέτες επιτέθηκαν στην πρεσβεία, με τουλάχιστον ένα drone συνετρίβη εντός αυτής».

Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι είδαν πολλαπλά drones να πλησιάζουν την πρεσβεία, με τουλάχιστον δύο να αναχαιτίζονται από το σύστημα C-RAM. Ένα τρίτο drone φέρεται να έπληξε το εσωτερικό του συγκροτήματος, όπου στη συνέχεια παρατηρήθηκαν φωτιά και καπνός.

Πώς λειτουργεί το σύστημα αναχαίτησης Counter-Rocket, Artillery and Mortar

Το C‑RAM είναι ένα σύνολο συστημάτων που χρησιμοποιούνται για να εντοπίζουν και να καταστρέφουν εισερχόμενες ρουκέτες, οβίδες πυροβολικού, όλμους και drones προτού χτυπήσουν τον στόχο τους, είτε παρέχοντας άμεση αναχαίτιση είτε έγκαιρη προειδοποίηση στους αμυνόμενους.

Η βασική εκδοχή του περιλαμβάνει και το Centurion C‑RAM (Land Phalanx Weapon System), που βασίζεται σε ένα πυροβόλο των 20 mm υψηλής ταχύτητας.

Σύμφωνα με αναλυτικά στρατιωτικά αρχεία, το C‑RAM συνδέει αισθητήρες αναγνώρισης (σ.σ. ραντάρ Firefinder) με συστήματα ελέγχου πυρός και όπλα, ώστε να εντοπίζει, να ταξινομεί και να εμπλέκει τις απειλές.

Το σύστημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καταστρέφει τα εισερχόμενα βλήματα στον αέρα και να μειώνει την πιθανότητα ζημιών στο έδαφος.

Το σύστημα έχει λειτουργήσει εκτενώς στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, προστατεύοντας κρίσιμες υποδομές και προσωπικό.