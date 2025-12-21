Λιγότερο από 48 ώρες πριν από τον θάνατό τους, ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, είχαν δειπνήσει με τη στενή τους φίλη Μαρία Σράιβερ σε γνωστό εστιατόριο του Μπρέντγουντ στο Λος Άντζελες. Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στο εστιατόριο Amici, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, Τανκρέντι ΝτεΛούκα, ο οποίος περιέγραψε το ζευγάρι ως ιδιαίτερα ευγενικό, προσιτό και αγαπητό στο προσωπικό.

Όπως ανέφεραν εργαζόμενοι του εστιατορίου, οι τρεις τους επέλεξαν το χειμερινό πιάτο του καταλόγου, γλώσσα Ντόβερ με σάλτσα λεμονιού και κάπαρης, συνοδευόμενη από λαχανικά και πατάτες, ενώ μοιράστηκαν και ζυμαρικά. Τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και η Μισέλ Ράινερ, 70 ετών, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου. Η είδηση προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πλήθος διασημοτήτων να εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους.

Ανάμεσά τους και η Μαρία Σράιβερ, η οποία σε συγκινητική ανάρτηση μίλησε για τη μακρόχρονη φιλία τους, αναφέροντας ότι είχαν μεγαλώσει τα παιδιά τους μαζί και ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη φάση της ζωής του. Όπως σημείωσε, είχαν δειπνήσει όλοι μαζί λίγες ημέρες πριν και τίποτα δεν έδειχνε, ότι επρόκειτο για την τελευταία τους συνάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζεύγος Ομπάμα, επρόκειτο να δειπνήσει με το ζεύγος Ράινερ το βράδυ που δολοφονήθηκαν.

The Obamas were reportedly set to dine with Rob and Michele Reiner

on Sunday night—the very night the couple was brutally stabbed to death in their home. Michelle detailed the planned meet-up in an appearance on Kimmel in which she paid an emotional tribute to the slain film… pic.twitter.com/VopjtScHeN — Tosca Austen (@ToscaAusten) December 16, 2025

Το ζευγάρι εμφανίστηκε δημόσια για τελευταία φορά στις 13 Δεκεμβρίου, σε χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο Κόναν Ο’Μπράιεν, όπου φέρεται να σημειώθηκε ένταση με τον γιο τους, Νικ Ράινερ. Πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία σε παρευρισκόμενους, ενώ ο ίδιος ο Ρομπ Ράινερ φέρεται να είχε εκφράσει φόβους σε στενούς φίλους.

Τα σώματα του ζευγαριού εντοπίστηκαν την επόμενη ημέρα από την κόρη τους, Ρόμι. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.