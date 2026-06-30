Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Το σχέδιο θα προσφέρει στις υποψήφιες χώρες προνόμια της ΕΕ πριν από την ένταξή τους – χωρίς τα πολιτικά δικαιώματα που καταδίκασαν προηγούμενες προτάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει σχέδια για να παράσχει στις υποψήφιες χώρες της ΕΕ οικονομικά οφέλη πριν από την ένταξή τους στο μπλοκ, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους για να επιταχύνουν τη διεύρυνση χωρίς να κατεβάσουν τον πήχη για την ένταξη.

Οι προτάσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειας της Επιτροπής για «σταδιακή ενσωμάτωση» – επιβραβεύοντας τις υποψήφιες χώρες με μεγαλύτερη πρόσβαση στην ΕΕ, καθώς υλοποιούν μεταρρυθμίσεις, ενώ οι αιτήσεις ένταξής τους βρίσκονται ακόμη σε επεξεργασία, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους στους οποίους δόθηκε η ανωνυμία προκειμένου να συζητήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Τα υπό συζήτηση οφέλη περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε ορισμένα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις και μερική πρόσβαση στην ενιαία αγορά πριν από την ένταξη, με το ακριβές πακέτο να προσαρμόζεται στην πρόοδο κάθε υποψήφιας χώρας. Στόχος είναι να διατηρηθούν οι υποψήφιες χώρες σε καλό δρόμο, παρέχοντάς τους κίνητρα για να προωθήσουν πολιτικά δύσκολες μεταρρυθμίσεις, ακόμη και αν η πλήρης ένταξη απέχει χρόνια.

Σε αντίθεση με προηγούμενες ιδέες για «αντίστροφη διεύρυνση», οι οποίες θα είχαν παραχωρήσει στις χώρες πολιτικά δικαιώματα πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης (το σχέδιο απορρίφθηκε από τις πρωτεύουσες της ΕΕ), η σταδιακή ολοκλήρωση θα προσφέρει οικονομικά οφέλη τύπου ένταξης χωρίς να φέρει χώρες στην ΕΕ πριν κριθούν έτοιμες.

Η πρόταση έχει ήδη μεγαλύτερη πολιτική δυναμική από προηγούμενα σχέδια. Η Γαλλία και η Γερμανία – οι δύο μεγάλες δυνάμεις της ΕΕ – έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν παρόμοιες ιδέες «ελεύθερης ένταξης» για χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα χρονοδιαγράμματα ένταξης, και οι αξιωματούχοι είναι αισιόδοξοι ότι η προσέγγιση θα αποδειχθεί πιο αποδεκτή από τις πρωτεύουσες από προηγούμενα σχέδια. «Πρέπει να υπάρξει κάποια παράλληλη, αλλά απαραίτητη οικονομική ολοκλήρωση», δήλωσε ο Petras Auštrevičius, Λιθουανός ευρωβουλευτής οποίος συνέταξε τη στρατηγική διεύρυνσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η αρχή του “περισσότερου για περισσότερα” έχει δοκιμαστεί καλά και θα πρέπει να υιοθετηθεί ως υποστήριξη των υποψηφίων χωρών που προοδεύουν καλύτερα από άλλες».

Η Επιτροπή θα επιδιώξει την υποστήριξη των πρωτευουσών της ΕΕ για την πρωτοβουλία, με τους αξιωματούχους να ελπίζουν ότι οι ηγέτες θα εγκρίνουν τις εργασίες για ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα σχέδια, η πρόσβαση στα οφέλη θα παρέχεται κατά περίπτωση, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο κάθε χώρα έχει ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ και τις μεταρρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια σημαντική απόκλιση από το ισχύον σύστημα, βάσει του οποίου τα περισσότερα οφέλη προορίζονται για τα πλήρη μέλη.

Οι προτάσεις έρχονται καθώς οι κυβερνήσεις συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι η διεύρυνση πρέπει να προχωρήσει ταχύτερα, ιδίως υπό το φως του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά παραμένουν επιφυλακτικές ως προς την αποδοχή χωρών πριν αυτές είναι πλήρως προετοιμασμένες. Ως εκ τούτου, οι Βρυξέλλες προσπαθούν να επιταχύνουν τη διαδικασία, ενώ παράλληλα δημιουργούν ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας για να καθησυχάσουν τις σκεπτικιστικές πρωτεύουσες.

Η προσέγγιση έχει επίσης σχεδιαστεί για να διατηρεί τις υποψήφιες χώρες όπως η Ουκρανία – η ένταξη της οποίας είναι πιθανό να διαρκέσει χρόνια παρά την ισχυρή πολιτική υποστήριξη – πλήρως εμπλεκόμενες στη διαδικασία, χωρίς να υπόσχεται ταχεία ένταξη. Καθώς εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις «οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να διευκολυνθούν» στην πρόσβαση σε παροχές, δήλωσε ένας αξιωματούχος, βοηθώντας να καθησυχαστούν οι κυβερνήσεις που ανησυχούν για την επέκταση των προνομίων ένταξης σε μη μέλη.

Μετά από συνάντηση με Μολδαβούς αξιωματούχους τη Δευτέρα, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα επιδιώξει τόσο την ένταξη της χώρας όσο και «την εμβάθυνση της σταδιακής ενσωμάτωσης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στη Μολδαβία έχει ήδη προσφερθεί πρόσβαση στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ, στις ρυθμίσεις περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας της ΕΕ και σε προγράμματα πολιτιστικής υποστήριξης.

Κατά τα άλλα, η δυναμική για την ευρύτερη μεταρρύθμιση της διεύρυνσης είναι ελλιπής. Ενώ οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής στο Μαυροβούνιο νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η διαδικασία ένταξης πρέπει να επιταχυνθεί, οι συζητήσεις για το πώς να επιτευχθεί αυτό έχουν έκτοτε χάσει την ορμή τους. Η ΕΕ έχει επίσημα εννέα υποψήφιες χώρες. Το Μαυροβούνιο θεωρείται ευρέως ως πρωτοπόρο για την ένταξη, ενώ η Ουκρανία και η Μολδαβία έχουν ξεκινήσει ενταξιακές συνομιλίες. Άλλες χώρες, όπως η Σερβία, η Τουρκία και η Γεωργία, έχουν δει τις αιτήσεις τους να καθυστερούν. Ενώ η σταδιακή ολοκλήρωση έχει ως στόχο να καταστήσει την ένταξη πιο ελκυστική, τόσο η Ουκρανία όσο και το Μαυροβούνιο έχουν αντιταχθεί στην ιδέα της «ένταξης – lite» που προτείνουν η Γαλλία και η Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει την πλήρη ένταξη.

Καθώς οι προηγούμενες προτάσεις της Επιτροπής για «αντίστροφη διεύρυνση» δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν την υποστήριξη των χωρών της ΕΕ, η Επίτροπος Διεύρυνσης Marta Kos δήλωσε ότι πλέον εναπόκειται στις κυβερνήσεις να αποφασίσουν πώς θα προχωρήσει η συζήτηση. Ο Γερμανός Καγκελάριος Friedrich Merz είναι μεταξύ των ηγετών που πιέζουν για εναλλακτικές προσεγγίσεις και επρόκειτο να θέσει το ζήτημα στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, η ημερήσια διάταξη υπερέβη τα χρονικά όρια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για ουσιαστική συζήτηση, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους.

Οι ηγέτες αναμένεται να επιστρέψουν στο θέμα κατά τη συνάντησή τους τον Οκτώβριο.

Ένας διπλωμάτης που συμμετείχε στις συνομιλίες δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να αναπληρώσουν μια «χαμένη δεκαετία» μεταρρυθμίσεων για τη διεύρυνση, ξεπερνώντας παράλληλα την αντίσταση των κυβερνήσεων που είναι αποφασισμένες να διασφαλίσουν ότι οι υποψήφιες χώρες θα ολοκληρώσουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις πριν από την ένταξή τους.

Η Kos δήλωσε στο POLITICO νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Επιτροπή αναπτύσσει επίσης νέες δικλείδες ασφαλείας που θα «εφαρμοστούν σκληρά» εάν οι μελλοντικές χώρες – μέλη υποχωρήσουν όσον αφορά τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου μετά την ένταξη – μια ακόμη προσπάθεια να καθησυχαστούν οι κυβερνήσεις ότι το μπλοκ μπορεί να επιταχύνει τη διεύρυνση χωρίς να αποδυναμώσει τα πρότυπά του.

Πηγή: POLITICO