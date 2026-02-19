Το Telegram ανακοίνωσε ότι δεν έχει εντοπίσει καμία παραβίαση στην κρυπτογράφησή του, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της ρωσικής κυβέρνησης ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μηνύματα που έχουν αποσταλεί από Ρώσους στρατιώτες μέσω της πλατφόρμας.

Σημειώνεται πως η ρωσική κρατική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών προχώρησε στην επιβολή περιορισμών στη δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, η οποία αποτελεί βασικό μέσο δημόσιας και ιδιωτικής επικοινωνίας στη χώρα.

Όπως υποστηρίζουν οι αρχές, η απόφαση ελήφθη λόγω της αποτυχίας της εταιρείας να διαγράψει περιεχόμενο που χαρακτηρίζεται ως εξτρεμιστικό.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Ψηφιακής Ανάπτυξης της Ρωσίας, Maksut Shadayev, δήλωσε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν μηνύματα στο Telegram τα οποία αποστέλλονται από ρωσικά στρατεύματα που επιχειρούν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αναφορές, Ρώσοι στρατιώτες, πολεμικοί ανταποκριτές και πολιτικοί επιβεβαιώνουν ότι η εφαρμογή χρησιμοποιείται ευρέως από το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο για επικοινωνία με τις οικογένειές τους όσο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για επιχειρησιακά ζητήματα.