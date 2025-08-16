Η λιμουζίνα του, μια ρωσικής κατασκευής Aurus, βρισκόταν εκεί στον αεροδιάδρομο της βάσης Elmendorf-Richardson, αλλά o ρώσος πρόεδρος επέλεξε το αμερικανικό προεδρικό αυτοκίνητο του Ντόναλντ Τραμπ, το «The Beast», γνωστό και ως «θηρίο» ή «τέρας».

Με αυτό τον τρόπο, ο Ρώσος πρόεδρος έδειχνε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι τον εμπιστεύεται, τον ίδιο και το αυτοκίνητό του.

🚨⚡️ AN UNPRECEDENTED SCENE IN ALASKA Putin’s Russian-made Aurus limousine is on the tarmac at Elmendorf Air Base, waiting right next to U.S. F-22 jets. In a truly bizarre twist, the presidential car was tracked by nearly 400,000 people on Flight Radar.. 😁🇷🇺 pic.twitter.com/DRI5m5lNdW — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 15, 2025

Ο Πούτιν ήταν επίσης όλο χαμόγελα, σε έντονη αντίθεση με το σύνηθες σφιγμένο ύφος που είχε υιοθετήσει σε προηγούμενες συναντήσεις με Αμερικανούς.

Στο Άνκορατζ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβιβάστηκαν στο «Τέρας», την αμερικανική προεδρική λιμουζίνα.

Ο Πούτιν, καθισμένος στην αριστερή πλευρά, και ο Τραμπ, στα δεξιά, φωτογραφήθηκαν χαμογελώντας κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Trump and Putin are inside the Beast. pic.twitter.com/tKDfoKxdaA — Earthy 🌎🦆 (@EarthoOS) August 15, 2025

Στο αυτοκίνητο του αμερικανού προέδρου, εκτός από τους δύο ηγέτες, βρίσκονταν μόνο ο οδηγός και ένας φύλακας ασφαλείας.

Έτσι οι δυό τους εξασφάλισαν μια ιδιωτική στιγμή για μια προσωπική συνομιλία, μακριά από συμβούλους και διερμηνείς.