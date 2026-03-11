Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται 26 κορίτσια από το Ιράν ζουν τον δικό του γολγοθά. Είναι η ομάδα με τις «Λέαινες του Ιράν», το team από τις ποδοσφαιρίστριες που παρακολουθεί τις τελευταίες μέρες ο πλανήτης με κομμένη ανάσα. Πήραν μέρος στο Asian Cup, που τελικά μετατράπηκε σε αγώνα επιβίωσης, μετά την απόφασή τους να μην ψάλλουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας στο καθεστώς.

BREAKING: Trump is calling on Australia to grant asylum to the Iranian women’s soccer team, which previously refused to sing the Islamic Republic’s anthem. Senior Iranian regime propagandists threatened to have members of the Iranian women’s football team killed because they… pic.twitter.com/9RiPageJRs — Nelson (@DrivenDreamss) March 10, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η επιστροφή αυτών των παικτριών στο Ιράν θα ήταν ένα «καταστροφικό ανθρώπινο λάθος» και ισχυρίστηκε ότι αυτά τα κορίτσια “πιθανότατα θα σκοτώνονταν” κατά την επιστροφή τους. Είπε στον Αυστραλό Πρωθυπουργό: “Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε τους άσυλο. Αν δεν το κάνετε, η Αμερική θα τις πάρει”.

Αμέσως σχεδόν η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν εξέδωσε δήλωση προς τη FIFA, αποκαλώντας τα λόγια του Τραμπ «άδικα» και απαιτώντας από το παγκόσμιο διοικητικό όργανο του ποδοσφαίρου να λάβει μέτρα κατά της “κυβέρνησης των ΗΠΑ”.

Καθεστώς αιχμαλωσίας και επιτήρησης

Όμως την ίδια ώρα οι συνθήκες επιτήρησης των παικτριών στο ξενοδοχείο Royal Pines Resort στο Gold Coast περιγράφονταν από αυτόπτες μάρτυρες ως συνθήκες «ουσιαστικής αιχμαλωσίας». Τα κορίτσια ήταν διαρκώς υπό στενή παρακολούθηση από Ιρανούς φύλακες ασφαλείας, ορισμένοι εκ των οποίων φέρονταν να συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Δεν τους επιτρεπόταν να κυκλοφορούν μόνες τους στους χώρους του ξενοδοχείου ούτε να βγαίνουν έξω για έναν απλό περίπατο ή για φαγητό. Κάθε κίνησή τους εντός του κτηρίου γινόταν υπό συνοδεία. Δεν χρησιμοποιούσαν καν το εστιατόριο του ξενοδοχείου όπως οι άλλοι ένοικοι. Αντ’ αυτού, οδηγούνταν υπό συνοδεία σε μια αίθουσα συνεδριάσεων για να πάρουν τα γεύματά τους.

Τους είχε απαγορευτεί ακόμη και η χρήση δημόσιας τουαλέτας ή του λόμπι του ξενοδοχείου. Οι παίκτριες ήταν εξαιρετικά περιορισμένες στις επαφές τους με τον έξω κόσμο. Δεν τους επιτρεπόταν να μιλούν με φίλους, υποστηρικτές ή εκπροσώπους της ιρανικής κοινότητας στην Αυστραλία.

BREAKING: Video shows Iranian regime thugs forcing the Iranian women’s soccer team onto their bus, where they will then fly back to Iran, likely to be punished. UN Women has not said a word. pic.twitter.com/a30ev1Wt7e — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 10, 2026

Πώς οργανώθηκε η επιχείρηση διαφυγής

Η επιχείρηση διαφυγής των Ιρανών αθλητριών οργανώθηκε ως μια συντονισμένη και άκρως μυστική επιχείρηση διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών, στην οποία ενεπλάκησαν οι αυστραλιανές αρχές, η ομοσπονδιακή αστυνομία και μέλη της τοπικής ιρανικής κοινότητας.

Τα κύρια στάδια της είχαν όλα τα συστατικά ενός θρίλερ με:

Μυστικές Διαβουλεύσεις: Οι συνομιλίες μεταξύ των παικτριών και των αξιωματούχων του Υπουργείου Εσωτερικών της Αυστραλίας ξεκίνησαν «σοβαρά» το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το τουρνουά. Η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο εδώ και αρκετό καιρό.

Οι συνομιλίες μεταξύ των παικτριών και των αξιωματούχων του Υπουργείου Εσωτερικών της Αυστραλίας ξεκίνησαν «σοβαρά» το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το τουρνουά. Η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο εδώ και αρκετό καιρό. Δημιουργία «Παραθύρων Ευκαιρίας»: Η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία (AFP) είχε τοποθετήσει στελέχη της εντός του ξενοδοχείου Royal Pines. Οι αστυνομικοί προσκάλεσαν τις παίκτριες σε ιδιωτικές συναντήσεις για να τις ενημερώσουν για τα δικαιώματά τους, απομακρύνοντάς τες έτσι από την επιρροή και τον εξαναγκασμό των Ιρανών επιτηρητών τους. Παράλληλα, ακτιβιστές οργάνωσαν διαμαρτυρία για να αποσυντονίσουν τους Φρουρούς. Δείτε βίντεο:

‘SAVE OUR GIRLS’: Fans attempt to block the Iranian women’s soccer team from leaving their Australian hotel, fearing the players would face punishment upon returning to Iran after players refused to sing their national anthem ahead of a recent game. Witnesses said one player was… pic.twitter.com/Ho3h7Pex8C — Fox News (@FoxNews) March 10, 2026

Διαφυγή στο σκοτάδι: Το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 19:00, πέντε παίκτριες (συμπεριλαμβανομένης της αρχηγού Zahra Ghanbari) κατάφεραν να γλιστρήσουν έξω από το ξενοδοχείο στο σκοτάδι, ξεφεύγοντας από τη στενή επιτήρηση των φρουρών.

Το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 19:00, πέντε παίκτριες (συμπεριλαμβανομένης της αρχηγού Zahra Ghanbari) κατάφεραν να στο σκοτάδι, ξεφεύγοντας από τη στενή επιτήρηση των φρουρών. Μεταφορά σε Ασφαλή Τοποθεσία: Μόλις οι αθλήτριες βγήκαν από το ξενοδοχείο, στελέχη της AFP τις παρέλαβαν και τις μετέφεραν με ασφάλεια σε μια κρυφή τοποθεσία (safe house) στο Μπρίσμπεϊν.

Μόλις οι αθλήτριες βγήκαν από το ξενοδοχείο, στελέχη της AFP τις παρέλαβαν και τις μετέφεραν με ασφάλεια σε μια στο Μπρίσμπεϊν. Χαοτικές Σκηνές στο Ξενοδοχείο: Η απόδραση προκάλεσε πανικό στους Ιρανούς επιτηρητές, οι οποίοι έτρεχαν στο λόμπι αναζητώντας τις παίκτριες. Το ξενοδοχείο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown) από την αστυνομία, ενώ υποστηρικτές της ομάδας συγκρούστηκαν με Ιρανούς αξιωματούχους για να εμποδίσουν την καταδίωξη των γυναικών.

Η απόδραση προκάλεσε πανικό στους Ιρανούς επιτηρητές, οι οποίοι έτρεχαν στο λόμπι αναζητώντας τις παίκτριες. Το ξενοδοχείο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown) από την αστυνομία, ενώ υποστηρικτές της ομάδας συγκρούστηκαν με Ιρανούς αξιωματούχους για να εμποδίσουν την καταδίωξη των γυναικών. Νομική κάλυψη: Στην ασφαλή τοποθεσία, οι αθλήτριες συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εσωτερικών Tony Burke. Αφού επιβεβαιώθηκε ο έλεγχος ασφαλείας από την υπηρεσία πληροφοριών ASIO, οι ανθρωπιστικές βίζες (τύπου 449) υπογράφηκαν και οριστικοποιήθηκαν γύρω στη 1:30 π.μ. της Τρίτης.

🚨 BREAKING: Five Iranian women’s soccer players reportedly made a daring escape from their Iranian military handlers, running down the hotel stairs and slipping out while their IRGC minder was left locked behind. These athletes refused to stay under the regime’s control and… pic.twitter.com/lZCpA80imG — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) March 10, 2026

Επιπλέον, η επιχείρηση συνεχίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς δύο ακόμη άτομα (μία παίκτρια και ένα μέλος του προσωπικού) αποφάσισαν να ζητήσουν άσυλο στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ την Τρίτη, αρνούμενοι να επιβιβαστούν στην πτήση της επιστροφής.

Ποιες είναι οι 7 αθλήτριες που έμειναν στην Αυστραλία

Συνολικά επτά άτομα από την ιρανική αποστολή παρέμειναν στην Αυστραλία ζητώντας άσυλο. Ενώ τα ονόματα των πρώτων πέντε παικτριών δημοσιοποιήθηκαν με τη συγκατάθεσή τους, τα στοιχεία των δύο τελευταίων που προστέθηκαν την τελευταία στιγμή δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Οι πέντε παίκτριες που διέφυγαν αρχικά από το ξενοδοχείο:

Zahra Ghanbari: Η αρχηγός της ομάδας και επιθετικός, κορυφαία σκόρερ όλων των εποχών για το Ιράν. Fatemeh Pasandideh: Μέσος, η νεότερη σε ηλικία (21 ετών) από την ομάδα των πέντε. Zahra Sarbali Alishah: Μέσος. Mona Hamoudi: Μέσος. Atefeh Ramezanizadeh: Αμυντικός.

Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W — Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026

Τα δύο επιπλέον άτομα που παρέμειναν την τελευταία στιγμή είναι μία ακόμη παίκτρια, η οποία αρνήθηκε να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ το βράδυ της Τρίτης και ένα μέλος του προσωπικού (staff) της ομάδας, που επίσης αποφάσισε να ζητήσει προστασία από τις αυστραλιανές αρχές λίγο πριν την αναχώρηση της υπόλοιπης αποστολής. Οι σκηνές στο αεροδρόμιο με τα κορίτσια που μπήκαν στο πούλμαν για να μεταφερθούν στο αεροπλάνο ήταν συγκλονιστικές, Αρκετές έκαναν σήματα κινδύνου αναβοσβήνοντας τα κινητά τους.

🚨🚨🚨 New footage shows Iranian women’s football team players flashing SOS signs on their phones through the windows of their bus at Sydney airport. At the moment, five women are granted Australian visas after anthem protest. https://t.co/sjskyP5CGh pic.twitter.com/LCz6B3iPFm — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Screams and cries from protesters as Iranian women’s soccer team lands at Sydney Airport: https://t.co/ZXnNu42fUm pic.twitter.com/4z7QMcGVw0 — The Sydney Morning Herald (@smh) March 10, 2026

Στα επτά άτομα -που δεν πήραν την πτήση- προσφέρθηκαν ανθρωπιστικές βίζες (τύπου 449), οι οποίες παρέχουν προσωρινή προστασία για 12 μήνες και ανοίγουν τον δρόμο για μόνιμη διαμονή στην Αυστραλία. Η απόφαση των δύο τελευταίων ατόμων να παραμείνουν προκάλεσε πανηγυρισμούς στους υποστηρικτές που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.