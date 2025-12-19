Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Το TikTok κατέληξε σε συμφωνία που του ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία αμερικανικής εταιρικής οντότητας, όπως απαιτεί η αμερικανική νομοθεσία ώστε να αποφευχθεί η απαγόρευση της πλατφόρμας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του επικεφαλής του κινεζικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμφωνία υπογράφηκε από το TikTok και τη μητρική του εταιρεία, τον κινεζικό όμιλο ByteDance, με τρεις επενδυτές: τον τεχνολογικό κολοσσό Oracle του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, την επενδυτική εταιρεία Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμενόταν ήδη από τον Σεπτέμβριο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι, έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο, είχε επιτευχθεί συμβιβασμός για το μέλλον της ιδιαίτερα δημοφιλούς πλατφόρμας, ιδίως μεταξύ των νέων χρηστών.

Την ίδια περίοδο, ο αμερικανός πρόεδρος είχε αποφασίσει να παρατείνει εκ νέου –έως τις 23 Ιανουαρίου 2026– την εφαρμογή νόμου που είχε υιοθετηθεί επί προεδρίας του δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν. Ο συγκεκριμένος νόμος προέβλεπε την απαγόρευση του TikTok από τον Ιανουάριο του 2025, εφόσον το κοινωνικό δίκτυο δεν προχωρούσε εγκαίρως στην προβλεπόμενη αναδιάρθρωση.

Σύμφωνα με αμερικανούς νομοθέτες, η νομοθεσία αυτή αποσκοπεί στο να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι κινεζικές αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να επηρεάζουν την κοινή γνώμη μέσω του ισχυρού αλγόριθμου της πλατφόρμας.

Το TikTok, το οποίο αριθμεί περίπου 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, έχει αναγνωρίσει ότι εργαζόμενοί του με έδρα την Κίνα είχαν πρόσβαση σε δεδομένα ορισμένων αμερικανών χρηστών, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι καμία πληροφορία δεν διαβιβάστηκε στην κινεζική κυβέρνηση.

Η νέα κοινή επιχείρηση, με την επωνυμία «TikTok USDS Joint Venture LLC», θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα του TikTok, με αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία των δεδομένων των αμερικανών χρηστών, την ασφάλεια του αλγορίθμου, τον έλεγχο του περιεχομένου και τη συνολική συμμόρφωση της πλατφόρμας με το ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που απέστειλε στους εργαζομένους ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σου Τσιού.

Όπως προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε τον Σεπτέμβριο ο Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική κοινή επιχείρηση θα τελεί υπό τον πλειοψηφικό έλεγχο αμερικανών επενδυτών και θα διοικείται από νέο διοικητικό συμβούλιο επτά μελών, στην πλειονότητά τους Αμερικανούς. Παράλληλα, θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους που αφορούν την προστασία των δεδομένων των πολιτών και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Oracle, Silver Lake και MGX, εταιρείες που θεωρούνται ότι διατηρούν στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, θα κατέχουν από κοινού και σε ίσα ποσοστά το 45% της νέας κοινοπραξίας. Οι υφιστάμενοι επενδυτές της ByteDance, μεταξύ των οποίων και αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια, θα ελέγχουν το 30,1%, ενώ η ίδια η ByteDance θα διατηρήσει το υπόλοιπο 19,9%.

με πληροφορίες από: Reuters