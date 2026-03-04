Ως «το τηλεφώνημα που άλλαξε τη Μέση Ανατολή», έτσι χαρακτηρίζει το Axios, την επικοινωνία που είχε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 23 Φεβρουαρίου, πέντε ημέρες, δηλαδή, πριν το χτύπημα στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ την περασμένη Δευτέρα, με σκοπό να τον ενημερώσει ότι ο, νεκρός πια, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα πραγματοποιούσε συνάντηση στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου με ανώτερους συμβούλους του.

Έτσι υπήρχε η δυνατότητα με ένα μόνο χτύπημα να «φύγουν πολλοί από τη μέση».

Φαίνεται πως μετά το κρίσιμο αυτό τηλεφώνημα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) να εξετάσει τα στοιχεία που είχαν προέλθει από την ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Η CIA επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και προχώρησαν από κοινού, ΗΠΑ και Ισραήλ, στην επίθεση στο Ιράν.

«Αυτοί οι άνθρωποι μας έδειξαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια συμφωνία»

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, «ο Τραμπ πήρε τη συνειδητή απόφαση να μην αναφερθεί εκτενώς στο Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους», καθώς φοβόταν ότι ο Χαμενεΐ θα μπορούσε να διαφύγει και να κρυφτεί.

Μετά τη συνάντηση στη Γενεύη, την περασμένη Πέμπτη, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά.

Χαρακτηριστικά του είπαν: «Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να προχωρήσετε με τη διπλωματία, θα πιέσουμε και θα αγωνιστούμε για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μας έδειξαν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια συμφωνία με την οποία θα είστε ικανοποιημένος».

Αμέσως την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή για το χτύπημα της 28ης Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι Αμερικάνος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδίαζαν την επίθεση να συμβεί σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή, για τα τέλη Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου.

Ο Νετανιάχου ήταν εκείνος που πίεσε να επισπευσθεί η διαδικασία.

«Δεν προετοιμάσαμε το έδαφος (στην κοινή γνώμη) εκ των προτέρων όσο καλά θα μπορούσαμε, επειδή η ευκαιρία εμφανίστηκε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος στο Axios.