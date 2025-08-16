Το αναμενόμενο τηλεφώνημα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τον οποίο όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαρτάται πλέον η εκεχειρία, έγινε κατά την πτήση επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ από την Αλάσκα, στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επικοινώνησε και με ηγέτες – χωρών του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News Channel πριν αναχωρήσει από την Αλάσκα, ο Τραμπ επέμεινε ότι το βάρος της ολοκλήρωσης μπορεί να πέσει στον Ζελένσκι, αλλά είπε ότι θα υπάρξει και κάποια εμπλοκή από ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Τραμπ δεν μίλησε σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του στην Ουάσινγκτον.

Όταν το αεροπλάνο του όμως προσγειώθηκε, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ μετά από μια μακρά τηλεφωνική κλήση με τον Ζελένσκι.

Το γραφείο του Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος είχε συνομιλία με τον Τραμπ το Σάββατο το πρωί.

Ώρες μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια τοποθέτηση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή την ουκρανική ηγεσία, με το Κίεβο να τηρεί σιγή σχετικά με τις εξελίξεις.

Όπως αναφέρει το BBC, «ακόμη δεν έχουμε ακούσει τίποτα από το Κίεβο», αλλά «ούτε ο Ζελένσκι δεν έχει κάνει ακόμα δημόσια δήλωση».