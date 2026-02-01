Ένα σπάνιο φαινόμενο, η «παρασελήνη», παρατηρήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον ουρανό της Μόσχας.

Οπτική ψευδαίσθηση

Πρόκειται για οπτική ψευδαίσθηση, στην οποία εμφανίζονται πολλαπλοί δίσκοι Σελήνης και συμβαίνει όταν το φως από την πραγματική Σελήνη διαθλάται από επίπεδους κρυστάλλους πάγου ψηλά στην ατμόσφαιρα.

🌑🌕🌑A rare phenomenon — a “paraselene” — was observed overnight over Moscow and the surrounding region A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the… pic.twitter.com/mRfzRu1Ilb — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026

Το φαινόμενο πάγου στην ατμόσφαιρα

Όπως ανακοίνωσαν μετεωρολόγοι του δημοσίου πανεπιστημίου της Μόσχας, οι χειρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων δύο αιώνων έπληξαν τον Ιανουάριο τη ρωσική πρωτεύουσα, αιτιολογώντας και το φαινόμενο πάγου στην ατμόσφαιρα.

Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία είναι επίσης μικρότερη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου από τον μέσο όρο της εποχής, που ανέρχεται για τον Ιανουάριο σε -6,2 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε το βίντεο

Πηγές: ertnews, nexta