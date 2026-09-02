Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στην Ταϊλάνδη, πραγματοποιώντας την πρώτη του στάση σε λιμάνι μετά από περισσότερους από οκτώ μήνες αποστολής στη Μέση Ανατολή.

Πρώτη στάση στην Ταϋλάνδη κοντά στην Πατάγια. Είναι η πλέον μακροχρόνια παραμονή πληρώματος στη θάλασσα, με αποτέλεσμα πολλά άτομα από τις 5000 προσωπικό που διαθέτει, να παρουσιάσουν σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα.

Το πλοίο των 100.000 τόνων είχε αποπλεύσει από το Σαν Ντιέγκο τον περασμένο Νοέμβριο. Με την επιστροφή του στη νότια Καλιφόρνια, που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του έτους, θα έχει ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αποστολές στην ιστορία του Αμερικανικού Ναυτικού, σημειώνοντας σύγχρονο ρεκόρ συνεχόμενων ημερών στη θάλασσα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων μάχης και ναυτικού αποκλεισμού που σχετίζονται με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Οι οικογένειες των μελών του πληρώματος βιώνουν τη δική τους αγωνία, περιμένοντας μια επίσημη απάντηση, όλο αυτό το διάστημα, από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι πλέον μόνο το πότε θα γυρίσουν οι δικοί τους άνθρωποι, αλλά σε τι κατάσταση θα βρίσκονται όταν το κάνουν.

Πέρα από την ψυχολογική πίεση, οι ναυτικοί καλούνται να επιβιώσουν σε συνθήκες που υποβαθμίζονται συνεχώς. Οι καταγγελίες των οικογενειών συνθέτουν μια εικόνα εξαθλίωσης: Μούχλα στα ντους, σπασμένες τουαλέτες, πολυήμερη απουσία ζεστού νερού και πλυντήρια που παραμένουν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες. Σοβαρές ελλείψεις σε σαπούνια και οδοντόκρεμες. Ουρές για ένα πιάτο φαγητό. Μαρτυρία μητέρας ανέφερε ότι το γεύμα του γιου της αποτελούνταν από μόλις δύο τορτίγιες και μισό φλιτζάνι ρύζι.

Πηγή: rainews