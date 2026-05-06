Οι ΗΠΑ φαίνεται να προχωρούν σε «περιορισμό» των στρατιωτικών ικανοτήτων τους στη Μέση Ανατολή, όπου μία εύθραυστη εκεχειρία έχει πάρει τη θέση των εχθροπραξιών. Ο ιστότοπος MarineTraffic αναφέρει πως το αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford» εγκατέλειψε τη Μεσόγειο την Τετάρτη, 6 Μαΐου.

Ερασιτεχνικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου να διασχίζει το Στενό του Γιβραλτάρ, με κατεύθυνση προς τη Δύση, μεταφέροντας δεκάδες αεροσκάφη στη γέφυρά του.

Το «USS Gerald Ford» βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και δέκα μήνες, το μεγαλύτερο διάστημα ανάπτυξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με το American Naval Institute.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Wall Street Journal και Washington Post, το USS Gerald Ford θα επιστρέψει στη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στην ανατολική κατή των ΗΠΑ.

Περί τα 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τα αεροπλανοφόρα «USS Abraham Lincoln» και «USS George Bush» παραμένουν στην περιοχή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Πριν καταπλεύσει στη Μεσόγειο και την περιοχή της Μέσης Ανατολής, το USS Gerald Ford βρισκόταν στην Καραϊβική όπου συμμετείχε στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά σκαφών που παρουσιαζόταν ότι συμμετείχαν στο εμπόριο ναρκωτικών, αναχαίτιζαν τάνκερ που τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων και συμμετείχε στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του Νικολάς Μαδούρο.

Το αεροπλανοφόρο κατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή στα μέσα του Φεβρουαρίου. Στο τέλος του Μαρτίου, κατευθύνθηκε στην Κροατία για επισκευές και συντήρηση έπειτα από πυρκαγιά. Το «USS Gerald Ford» αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα στις υγειονομικές του υποδομές, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.