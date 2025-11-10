Για αλλοίωση της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ και συρραφή άσχετων αποσπασμάτων κατηγορήθηκε η διοίκηση του BBC μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν σε έρευνα του Telegraph, σύμφωνα με την οποία το βρετανικό κανάλι έκανε μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προκειμένου να φανεί ότι ενθάρρυνε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η αποκάλυψη οδήγησε σε παραίτηση τον Γενικό Διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και την Διευθύνουσα Σύμβουλο των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, που δέχτηκαν έντονες επικρίσεις για το ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama που παραπλάνησε τους θεατές, αλλοιώνοντας μια ομιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 2021.

Στο βίντεο της Telegraph ο παρουσιαστής εξηγεί ότι συνενώθηκαν αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ακούγεται να λέει «θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις». Στην πραγματικότητα πρόκειται για συρραφή από ατάκες που ειπώθηκαν σε απόσταση σχεδόν μίας ώρας στην διάρκεια ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε το 2021 και είχε εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, από αυτό που επιχείρησε το BBC να προβάλλει παραμονές των εκλογών του 2024.

Δείτε το βίντεο με τις αποκαλύψεις του Telegraph:

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του, αναφερόμενοι στο BBC, έχουν κατηγορήσει τους Βρετανούς φορολογούμενους ότι «αναγκάζονται να πληρώσουν τον λογαριασμό για μια αριστερή μηχανή προπαγάνδας». Η Καρολίν Λίβιτ, εκπρόσωπος του Προέδρου, δήλωσε στην Telegraph:

«Αυτό το σκόπιμα ανέντιμο, επιλεκτικά επεξεργασμένο κλιπ από το BBC, αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι πρόκειται για ολοκληρωτικές, 100% ψευδείς ειδήσεις, που δεν θα έπρεπε πλέον να αξίζουν τον χρόνο στις τηλεοπτικές οθόνες των σπουδαίων ανθρώπων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κάθε φορά που ταξιδεύω στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Πρόεδρο Τραμπ, και αναγκάζομαι να παρακολουθώ το BBC στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας, μου καταστρέφει τη μέρα ακούγοντας την κραυγαλέα προπαγάνδα και τα ψέματά τους για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα όσα κάνει για να κάνει την Αμερική καλύτερη και τον κόσμο ασφαλέστερο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατηγόρησε επίσης το BBC ως «εξίσου ανέντιμο και γεμάτο ανοησίες», όσο και ορισμένοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί στην Αμερική.