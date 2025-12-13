Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι σκότωσε τον Ραέντ Σαάντ, ανώτερο στελέχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με επίσημη στρατιωτική δήλωση, ο Σαάντ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης στη Γάζα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών Σιν Μπετ.

Την ίδια ώρα, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι ο ίδιος, μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της έδωσαν εντολή για την επίθεση ως αντίδραση σε έκρηξη που τραυμάτισε Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα.

Η ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού, η οποία συνοδεύεται και από το βίντεο της επίθεσης εναντίον του αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ραέντ Σαάντ, επικεφαλής του αρχηγείου παραγωγής όπλων της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και ένας από τους αρχιτέκτονες της βάναυσης σφαγής της 7ης Οκτωβρίου.

Ήταν ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες βετεράνους ανώτερους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας και στενός συνεργάτης του Marwan Issa, του αναπληρωτή επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Κατείχε διάφορες ανώτερες θέσεις και ήταν κεντρική προσωπικότητα στην στρατιωτική ηγεσία της οργάνωσης.

Ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους πολλών στρατιωτών από εκρηκτικούς μηχανισμούς που κατασκευάστηκαν από τις μονάδες παραγωγής όπλων της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τους τελευταίους μήνες έπαιξε ηγετικό ρόλο στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εμπλοκής στην παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Επέβλεψε επίσης τη συνεχιζόμενη παραγωγή όπλων στη Λωρίδα της Γάζας κατά την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός.

Η εξάλειψή του υποβαθμίζει σημαντικά την ικανότητα της Χαμάς να αποκαταστήσει τις δυνατότητές της.»

To βίντεο της εκτέλεσης: