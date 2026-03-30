Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζήτησε από τους δυτικούς υποστηρικτές του Κιέβου είτε να εντάξουν το Κίεβο στο ΝΑΤΟ, είτε να του προμηθεύσουν πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να προστατεύσει την Ουκρανία από μια πυρηνικά οπλισμένη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, την Παρασκευή, ο Ζελένσκι επιτέθηκε στους επικριτές της Ουκρανίας, οι οποίοι είπε ότι δεν πιστεύουν στην τελική νίκη του Κιέβου επί της Ρωσίας, λόγω του πυρηνικού οπλοστασίου της Μόσχας.

«Όταν όλοι λένε ότι η Ουκρανία δεν θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο επειδή η Ρωσία είναι πυρηνική δύναμη, τότε πείτε μου, τι πιστεύετε, ποιες εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έχει η Ουκρανία για να της αντιταχθεί; Ποιες; Το ΝΑΤΟ; Πυρηνικά όπλα; Λοιπόν, οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μαζί μας με τον ίδιο τρόπο», είπε.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι «μέχρι τώρα κανείς δεν μας έχει κάνει αυτή την ερώτηση», προσθέτοντας ότι του φάνηκε «εκπληκτικό» το γεγονός ότι «κανείς δεν μιλάει για τη Ρωσία, τουλάχιστον με τους ίδιους όρους».

Τα σχόλια του Ζελένσκι ήρθαν αφού είπε στο Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας της Ουάσιγκτον εξαρτώνται από την απόσυρση του Κιέβου από τα τμήματα του Ρωσικού Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει. Το Ντονμπάς, μαζί με άλλες δύο πρώην περιφέρειες της Ουκρανίας, ψήφισαν συντριπτικά υπέρ της ένταξης στη Ρωσία το 2022, και η Μόσχα επέμεινε ότι η πλήρης αποχώρηση του Κιέβου από την επικράτεια ήταν βασική προϋπόθεση για μια βιώσιμη ειρήνη.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απώθησε τον Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι είπε «ψέματα».

«Τον είδα να το λέει αυτό, και είναι λυπηρό που το έλεγε, γιατί ξέρει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και δεν είναι αυτό που του είπαν», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Αυτό που του είπαν είναι το προφανές: οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν πρόκειται να υπάρξουν μέχρι να τελειώσει ένας πόλεμος, γιατί διαφορετικά θα εμπλακείτε στον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι έχει, σε πολλές περιπτώσεις, αρνηθεί ότι η Ουκρανία επιδίωκε ανέκαθεν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, είπε στο Sky News τον περασμένο μήνα ότι θα δεχόταν πυρηνικά όπλα από τη Βρετανία και τη Γαλλία «με ευχαρίστηση, αλλά δεν είχα προτάσεις», καθώς απάντησε στην κατηγορία της Μόσχας ότι το Λονδίνο και το Παρίσι είχαν σχέδια να εξοπλίσουν κρυφά την Ουκρανία με ατομικές δυνατότητες.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα σε καμία περίπτωση. Η Μόσχα έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι το γεγονός πως ο Ζελένσκι ήταν ανοιχτός στο να πάρει στα χέρια του πυρηνικά όπλα πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης το 2022, ήταν ένας από τους λόγους για την έναρξη των εχθροπραξιών.