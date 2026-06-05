Ένα εντυπωσιακό βίντεο (Reel) που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταφέρει να μαγνητίσει τα βλέμματα εκατομμυρίων χρηστών, δείχνοντας ένα φωτεινό, πύρινο αντικείμενο να σχίζει την ατμόσφαιρα πάνω από την Νάπολη στην Ιταλία. Το βίντεο, γεμάτο από σχόλια δέους αλλά και ανησυχίας, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τους αστεροειδείς και τα μετέωρα που πλησιάζουν ή περνούν «ξυστά» από τον πλανήτη μας, σε μια χρονιά μάλιστα (2026) που η αστρονομική κοινότητα έχει καταγράψει εξαιρετικά σπάνιες και κοντινές διελεύσεις διαστημικών βράχων.

Η αλήθεια πίσω από το viral βίντεο: Μετέωρο ή Αστεροειδής;

Αν και πολλοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να μιλήσουν για έναν «αστεροειδή που πέρασε πάνω από τη Νάπολη», οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν τη βασική διαφορά: ένας πραγματικός αστεροειδής δεν μπαίνει στην ατμόσφαιρα για να γίνει ορατός με γυμνό μάτι ως πύρινη μπάλα, εκτός αν πρόκειται για πρόσκρουση.

Αυτό που κατέγραψαν οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων στη Νάπολη και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας είναι μια βολίδα (fireball). Πρόκειται για ένα πύρινο μετέωρο (ένα μικρό θραύσμα αστεροειδούς ή κομήτη, συνήθως μεγέθους από μερικά εκατοστά έως λίγα μέτρα), το οποίο εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Λόγω της ακραίας τριβής του με τον αέρα, το αντικείμενο αναφλέγεται, παράγοντας μια εκτυφλωτική λάμψη που φωτίζει ολόκληρο τον νυχτερινό ουρανό για μερικά δευτερόλεπτα προτού εξαϋλωθεί πλήρως ή διαλυθεί σε μικρότερα κομμάτια.

Το 2026 στη «γειτονιά» των αστεροειδών

Η ανησυχία των πολιτών που είδαν το βίντεο δεν είναι εντελώς τυχαία, καθώς συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο έντονης ανάλογης κινητικότητας γύρω από τη Γη. Μόλις πρόσφατα, στα μέσα Μαΐου του 2026, οι επιστήμονες της NASA και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) παρακολούθησαν τον νεοανακαλυφθέντα αστεροειδή 2026 JH2.

Το συγκεκριμένο ουράνιο σώμα, που είχε το μέγεθος μιας γαλάζιας φάλαινας (περίπου 16-35 μέτρα πλάτος), πέρασε σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από τη Γη, μόλις στο 24% της απόστασης Γης-Σελήνης (περίπου 91.000 χιλιόμετρα). Αν και δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος πρόσκρουσης, η διέλευσή του θεωρήθηκε μία από τις πιο κοντινές των τελευταίων ετών για αντικείμενο τέτοιου μεγέθους.

Δείτε το εντυπωσιακό πέρασμα που έκανε το πύρινο μετέωρο στην Νάπολη: