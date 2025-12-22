Συγκλονιστική είναι η ιστορία του 88χρονου Ed Bambas από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ, ο οποίος αναγκάστηκε να επιστρέψει στη δουλειά, δουλεύοντας 40 ώρες την εβδομάδα σε σούπερ μάρκετ όταν η σύνταξή του καταργήθηκε και η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή.

Ξόδεψε όλα του τα χρήματα για την ασθένεια της συζύγου του

Ο 88χρονος ξόδεψε όλες τις οικονομίες του για την αντιμετώπιση της ασθένειας της συζύγου του. «Μετά το θάνατο της συζύγου μου, δεν είχα αρκετά έσοδα για να πληρώσω (το σπίτι μου) ή όλους τους άλλους λογαριασμούς που είχα συσσωρεύσει λόγω της ασθένειας της συζύγου μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Bambas.

Ο ρόλος του Αυστραλού influencer και το 1,7 εκ. δολάρια

O Sam Weidenhofer, ένας Αυστραλός infuencer, παρουσίασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συγκλονιστική ιστορία του Ed Bambas. Συνάντησε τον 88χρονο και του αποκάλυψε μια μεγάλη επιταγή με περισσότερα 1,7 εκατομμύρια δολάρια που μάζεψαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο βλέποντας τη συγκλονιστική ιστορία του.

Ο Weidenhofer είχε προηγουμένως δηλώσει στο WXYZ ότι η ιστορία του Bambas τον ενέπνευσε όχι μόνο να ταξιδέψει πάνω από 9.000 μίλια από την Αυστραλία για να τον συναντήσει, αλλά και να οργανώσει μια διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να τον βοηθήσει να συνταξιοδοτηθεί.

Ο Bambas μίλησε επίσης στο WXYZ στο παρελθόν και εξήγησε ότι έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά πριν από σχεδόν μια δεκαετία, μετά το θάνατο της συζύγου του από μακροχρόνια ασθένεια και την κατάργηση της σύνταξής του από τον πρώην εργοδότη του.

«Σας ευχαριστώ… Θεέ μου», είπε ο Μπάμπας, σύμφωνα με το ABC Detroit WXYZ, μετά την έκπληξη, για να προσθέσει ότι «Μακάρι να ήταν εδώ η γυναίκα μου, είναι κάτι που κάνει τα όνειρα πραγματικότητα».

«Ήθελα να μοιραστώ την ιστορία σου»

«Θα ήθελα να μοιραστώ την ιστορία σου και να πείσω τους ανθρώπους να σε βοηθήσουν να συνταξιοδοτηθείς», λέει ο Weidenhofer στον Bambas στο βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια προβολές από τις αρχές Δεκεμβρίου όταν και δημοσιεύτηκε.

«Σ’ ευχαριστώ», λέει συγκινημένος ο Bambas στο βίντεο, καθώς ξεσπά σε δάκρυα. Την ίδια στιγμή, του είπε ότι εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα και έχει ένα όνειρο: «Να ζήσει λίγο, κάπως, τη ζωή που ήλπιζε».

«Κανένας 88χρονος δεν θα έπρεπε να εργάζεται επειδή το χρειάζεται»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων έχει συγκεντρώσει, μέχρι στιγμής, περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Με τα χρήματα αυτά ο Bambas θα καταφέρει να ξεπληρώσει τα χρέη του και να συνταξιοδοτηθεί για δεύτερη φορά.

«Κανένας 88χρονος στην Αμερική δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να εργάζεται επειδή το χρειάζεται, και αυτό μου σπαράζει την καρδιά», είπε χαρακτηριστικά ο Αυστραλός influencer στο WXYZ, για να προσθέσει ότι «Ήθελα απλώς να του δώσω την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθεί, να έχει τουλάχιστον κάποια άνεση».

Η συγκλονιστική αυτή ιστορία διδάσκει ότι όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για το καλό, τότε μόνο όμορφα πράγματα γίνονται.

Δείτε το βίντεο

Με πληροφορίες από το abcnews