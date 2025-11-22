Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πιο θεαματικά φυσικά φαινόμενα του πλανήτη μας κατέγραψε ένας αστροναύτης της NASA. Το βίντεο είναι εντυπωσιακό και σε αυτό φαίνεται το Βόρειο Σέλας και οι «κουρτίνες» φωτός του να «χορεύουν» πάνω από τη Γη.

Μάλιστα η αστροναύτης και διοικητής της αποστολής SpaceX Crew-11, Ζίνα Κάρντμαν, δήλωσε ότι από το διάστημα είναι ένα συχνό θέαμα.

Το βίντεο που τράβηξε δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου.

«Δεν έχω δει ακόμη το σέλας από κάτω, αλλά εδώ πάνω είναι ένα συχνό θέαμα. Το περασμένο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Δείτε αν μπορείτε να εντοπίσετε το Χιούστον, τη Φλόριντα και το σέλας στο ίδιο καρέ, πριν περάσουμε πάνω από τον Κόλπο και από κάτι εντυπωσιακές καταιγίδες με κεραυνούς στη Νότια Αμερική κατά την ανατολή», ανέφερε η αστροναύτης.

Το φαινόμενο, είναι γνωστό ως aurora borealis ή Βόρειο Σέλας στο βόρειο ημισφαίριο και aurora australis ή Νότιο Σέλας στο νότιο ημισφαίριο.

Εμφανίζεται κοντά στους πόλους της Γης, καθώς το μαγνητικό πεδίο της Γης κατευθύνει τα φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύει ο Ήλιος προς αυτές τις περιοχές.

Εκεί, τα σωματίδια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα και δημιουργούν τα χαρακτηριστικά λαμπερά πέπλα φωτός.

Το τελευταίο διάστημα, το θέαμα έχει γίνει ακόμη πιο συχνό και εντυπωσιακό, λόγω του ηλιακού μέγιστου, της κορύφωσης του 11ετούς κύκλου δραστηριότητας του Ήλιου.

Η φάση αυτή, που ξεκίνησε περίπου πέρσι, και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, ενισχύει την ηλιακή δραστηριότητα και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για θεαματικές εμφανίσεις του σέλας σε όλο τον πλανήτη.