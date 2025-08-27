Έξω από τα δόντια τα είπε ο γνωστός Ιταλός ηθοποιός Roberto Benigni φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Propaganda Live» στο κανάλι La7.

Ο δημοφιλής ηθοποιός ξέσπασε μιλώντας μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στη Γάζα και στην Ουκρανία και ειδικά για τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν καθημερινά.

«Συνεχίζουν να σκοτώνουν παιδιά, δεν είναι άνθρωποι!», είπε απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους στην εκπομπή αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό.

H συγκεκριμένη εκπομπή είχε ασχοληθεί με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, την κατάσταση στην Παλαιστίνη και τη Γάζα και τις τραγωδίες στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ο Benigni υπογράμμισε ακόμα την έλλειψη μιας «αληθινής Ευρωπαϊκής Ένωσης» η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να είχε βοηθήσει στην πρόληψη τέτοιων γεγονότων.

Τη στιγμή που αναφέρθηκε στο θέμα των παιδιών που είναι θύματα πολέμου, είπε χαρακτηριστικά: «Όταν τα παιδιά παίζουν στον πόλεμο, μόλις γδαρθεί ένα, το παιχνίδι σταματά. Αλλά γιατί συνεχίζουν να σκοτώνουν παιδιά;».

Δείτε ένα απόσπασμα από το ξέσπασμά του με ελληνικούς υπότιτλους: