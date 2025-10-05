Έντονη ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία της Παρασκευής (3/10), ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο μετά τη σχεδόν θετική απάντηση της Χαμάς στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος τηλεφώνησε βράδυ της Παρασκευής στον Νετανιάχου, για να συζητήσουν την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο, που θεωρούσε ως καλό νέο, ωστόσο ο Ισραηλινός ηγέτης φαίνεται πως δεν είχε την ίδια αίσθηση.

«Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπήρχε τίποτα για να γιορτάσουμε και ότι αυτό δεν σήμαινε τίποτα», αναφέρει το Axios, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ αντέδρασε έντονα:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@@μένα αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Αποδέξου την».

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, σημειώνει ότι η χλιαρή αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν ήταν αυτό που περίμενε ο Τραμπ.

Γι΄ αυτό ακολούθησε και η έντονη απάντησή του.

Αμερικανός αξιωματούχος, τονίζει επίσης ότι η συνομιλία αυτή δείχνει ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να παρακάμψει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να τον πείσει να τερματίσει τον πόλεμο, αν η Χαμάς δεχτεί τη συμφωνία.

Σύμφωνα με το Axios, κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συζητήσεων την Παρασκευή, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θεωρούσε την απάντηση της Χαμάς ως απόρριψη του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου ήθελε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σχετικά με την απάντησή τους, προκειμένου να αποφευχθεί η αφήγηση ότι η Χαμάς απάντησε θετικά.

Ο Τραμπ, ωστόσο, ήταν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα. Φοβόταν ότι η Χαμάς θα απέρριπτε εντελώς το σχέδιο και είδε την απάντηση ως ένα άνοιγμα για μια πιθανή συμφωνία, όπως είπε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Θα εξοντωθείτε, εάν δεν παραδώσετε τον έλεγχο της Γάζας»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα αντιμετωπίσει «πλήρη καταστροφή», αν αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία στη Γάζα.

«Πλήρης Εξόντωση!» είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ, του CNNi, όταν ρωτήθηκε χθες μέσω γραπτού μηνύματος τι θα συμβεί αν η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο CNN ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «συμφωνεί» να τερματίσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή, κάτι που έχει ήδη ζητήσει από την Παρασκευή.

Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Υπουργού Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «σύντομα θα γνωρίζει αν η Χαμάς είναι σοβαρή για την ειρήνη».

Ακόμη, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η πρότασή του για κατάπαυση του πυρός θα γίνει πραγματικότητα, και τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να την επιτύχει.

Υπενθυμίζεται ότι Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε την Κυριακή, ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμη, και ότι απομένει να γίνουν πολλά, πριν το Ισραήλ και η Χαμάς οριστικοποιήσουν μια συμφωνία βασισμένη στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση των ομήρων.

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι, από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη», δήλωσε ο Ρούμπιο στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, σχετικά με τις συνομιλίες που πρόκειται να διεξαχθούν αύριο, με στόχο την επίλυση της διοικητικής υποστήριξης μιας προγραμματισμένης άμεσης ανταλλαγής ομήρων με κρατούμενους.

«Θέλουμε την απελευθέρωση των ομήρων το συντομότερο δυνατόν», επεσήμανε.