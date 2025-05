Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επιχείρησε με δηλώσεις του να υποβαθμίσει το περιστατικό που έκανε νωρίτερα το γύρο του κόσμου, κατά το οποίο η σύζυγός του, Μπριζίτ, φαίνεται να τον χαστουκίζει στο πρόσωπο, κατά την άφιξη του ζευγαριού στο Βιετνάμ για την έναρξη της περιοδείας τους στη Νοτιοανατολική Ασία.

Το βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνει την πρώτη κυρία της Γαλλίας, να χαστουκίζει το σύζυγό της και Πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, τη στιγμή που εκείνος ετοιμάζεται να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος στο Ανόι του Βιετνάμ.

Σύμφωνα με το βίντεο, καθώς ανοίγει η πόρτα του Airbus A330, ο Πρόεδρος εμφανίζεται και κάνει μία απότομη κίνηση προς τα πίσω, καθώς ένα χέρι, που ανήκει στη ντυμένη στα κόκκινα σύζυγό του, τον χτυπάει στο πρόσωπο. Ο Μακρόν αντιλαμβάνεται αμέσως ότι το στιγμιότυπο καταγράφεται από τις κάμερες, χαμογελά και χαιρετά αμήχανα.

Αμέσως μετά, η Μπριζίτ Μακρόν αρνείται επιδεικτικά να πιάσει το χέρι του Γάλλου Προέδρου, όταν εκείνος προθυμοποιείται να τη βοηθήσει για να κατέβει τα σκαλοπάτια του αεροσκάφους.

Το βίντεο, που προβλήθηκε και από τη γαλλική τηλεόραση κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ποικίλα σχόλια και ερμηνείες για το τι συνέβη μεταξύ τους.

Η Προεδρία της Δημοκρατίας στην αρχή διέψευσε τη γνησιότητα των εικόνων αλλά, φευ, δεν πέρασαν παρά δύο ώρες, ώστε να αποδειχθούν ως αυθεντικά τα τηλεοπτικά πλάνα.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν αντέδρασε το απόγευμα, διαψεύδοντας κάθε φήμη για συζυγικό καβγά εντός του προεδρικού αεροσκάφους.

«Κάναμε πλάκα με τη σύζυγό μου, όπως συνηθίζουμε. Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες από τότε που οι πολίτες παρακολουθούσαν βίντεο, για το οποίο υποστηριζόταν ότι μοιραζόμουνα ένα σακούλι με κοκαΐνη» (Ο Γάλλος Πρόεδρος αναφέρεται προφανώς στην υπόθεση της επιστροφής με τρένο από το Κίεβο μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς).

Συνεχίζει ωστόσο ο Εμμανουέλ Μακρόν: «Είπαν επίσης ότι εμφανίστηκα χεράκι – χεράκι με έναν Πρόεδρο της Τουρκίας και τώρα υποστηρίζουν ότι είχα μία σκηνή συζυγικού καβγά με τη σύζυγό μου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Πρέπει να ηρεμήσουν όλοι».

Με αυτό τον τρόπο η γαλλική εφημερίδα Le Figaro παρουσιάζει την υπόθεση που έχει αναστατώσει το Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, αλλά και την ίδια τη γαλλική αποστολή, η οποία πραγματοποιεί περιοδεία στην Άπω Ανατολή, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Μάλλον αστειευόμασταν, όπως κάνουμε συχνά με τη γυναίκα μου και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, έγινε μια γεωπλανητική καταστροφή», δήλωσε ο Μακρόν όταν ρωτήθηκε σχετικά.

«Στον κόσμο που ζούμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο για χάσιμο, συζητώντας τέτοια θέματα», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFMTV, ο Μακρόν αρνήθηκε οποιαδήποτε «οικογενειακή σκηνή», προσθέτοντας:

«Όλα αυτά είναι λίγο παράλογα. Ο κόσμος λέει πολλά ηλίθια πράγματα. Όλοι πρέπει να ηρεμήσουν».

Μάλιστα, τόνισε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που το περιεχόμενο ενός βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο είχε διαστρεβλωθεί από άτομα που χαρακτήρισε «τρελούς», αναφερόμενος στις σκηνές του ιδίου με τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ σε τρένο προς το Κίεβο.

Starmer, Macron & Merz yesterday.

Why are they always touching each other on camera – anyone else find this a bit weird? pic.twitter.com/ewKD3XuIHM

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 11, 2025