Το YouTube συμφώνησε να καταβάλει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφού η πλατφόρμα ανέστειλε τον λογαριασμό του μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με έγγραφο του δικαστηρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα βίντεο, θυγατρική της Google, είναι η τελευταία εταιρεία τεχνολογίας που έρχεται σε συμβιβασμό με τον Τραμπ, ο οποίος προσέφυγε στη δικαιοσύνη τον Ιούλιο του 2021 για την αναστολή του λογαριασμού του.