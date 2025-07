Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η Πρωτοβουλία Αξιόπιστων Ειδήσεων (Trusted News Initiative – TNI)— μια συνεργασία που σχηματίστηκε από το Reuters, την Washington Post, το Associated Press, το BBC και άλλους — ενεπλάκη σε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές όταν τα μέλη της συνωμότησαν με τεχνολογικές πλατφόρμες για να λογοκρίνουν εναλλακτικές απόψεις που δημοσιεύονταν από μικρότερα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Michael Nevradakis, Ph.D. και Brenda Baletti, Ph.D.

Defender / Children’s Health Defense

11 Ιουλίου 2025

https://childrenshealthdefense.org/defender/doj-backs-childrens-health-defense-antitrust-suit-against-big-media/?utm_source=cc&utm_medium=email&utm_campaign=defender&utm_id=20250711

Σε μια ένδειξη υποστήριξης προς τις ανεξάρτητες φωνές των μέσων ενημέρωσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) υπέβαλε σήμερα δήλωση ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της Children’s Health Defense (CHD) και μιας ομάδας ανεξάρτητων δημοσιογράφων που μήνυσαν αρκετούς από τους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Σε μια δήλωση 22 σελίδων που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η Πρωτοβουλία Αξιόπιστων Ειδήσεων (Trusted News Initiative – TNI) — μια συνεργασία που σχηματίστηκε από το Reuters, την Washington Post, το Associated Press, το BBC και άλλους — ενεπλάκη σε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές όταν τα μέλη της συνεργάστηκαν με τεχνολογικές πλατφόρμες για να λογοκρίνουν εναλλακτικές απόψεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

«Οι καταναλωτές ειδήσεων επιθυμούν και απαιτούν ποικίλες οπτικές γωνίες. Συνεπώς, οι Αμερικανοί εξαρτώνται ζωτικά από τον ανταγωνισμό απόψεων στην αγορά ιδεών για να περιορίσουν την κατάχρηση ισχύος στην αγορά και να διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή πληροφοριών στη δημοκρατία μας…

«Συνεπώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταθέτουν την παρούσα δήλωση για να παροτρύνουν το Δικαστήριο να απορρίψει την υπόδειξη των εναγόμενων ότι οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι δεν παίζουν κανένα ρόλο στην προστασία του ανταγωνισμού απόψεων στις αγορές ειδήσεων. Αντίθετα, το προηγούμενο ελέγχου δείχνει ότι ο Νόμος Sherman προστατεύει όλες τις μορφές ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνισμού στην ποιότητα των πληροφοριών.»

Σε δελτίο τύπου, η Abigail Slater, βοηθός γενική εισαγγελέας στο Τμήμα Αντιμονοπωλιακής Νομοθεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δήλωσε:

«Όταν οι εταιρείες καταχρώνται την ισχύ τους στην αγορά για να αποκλείσουν και να υποβαθμίσουν τις ανεξάρτητες φωνές και να προστατεύσουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, βλάπτουν τον ανταγωνισμό και απειλούν την ελεύθερη ροή των πληροφοριών από την οποία εξαρτώνται οι καταναλωτές…»

«Αυτό το Τμήμα Αντιμονοπωλιακής Νομοθεσίας θα υπερασπίζεται πάντα την αρχή ότι οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι προστατεύουν τις ελεύθερες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ιδεών.»

Ο Jed Rubenfeld, δικηγόρος του CHD, δήλωσε ότι

«Η δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει τη σημασία αυτής της υπόθεσης και τη σοβαρότητα της συντονισμένης επίθεσης της TNI στους διαφωνούντες εκδότες διαδικτυακών ειδήσεων».

«Η TNI αποτελεί κλασική κατάχρηση ισχύος στην αγορά και η λογοκρισία γεγονότων και απόψεων στο διαδίκτυο, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν και είναι σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία».

Σύμφωνα με τη Renata Hesse, συμπρόεδρο του Τμήματος Αντιμονοπωλιακού Δικαίου του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου:

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποβάλλει περιστασιακά δηλώσεις ενδιαφέροντος σε υποθέσεις ενώπιον ομοσπονδιακών περιφερειακών δικαστηρίων, όταν θέλει να ενημερώσει το δικαστήριο για ένα νομικό ζήτημα που σχετίζεται με την αποστολή του στον τομέα του ανταγωνισμού».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι οι εναγόμενοι εμπλέκονται σε οριζόντια συμφωνία και οικονομική συμπαιγνία

Η αγωγή, που κατατέθηκε το 2023, ισχυρίζεται ότι η TNI παραβίασε τον Νόμο Sherman περί Αντιμονοπωλιακής Νομοθεσίας, συνεργαζόμενη συλλογικά με τεχνολογικούς κολοσσούς για τη λογοκρισία ανεξάρτητων ειδησεογραφικών πρακτορείων, σε μια κίνηση που σχεδιάστηκε ειδικά για να περιορίσει την ικανότητα των μικρότερων εκδοτών να ανταγωνίζονται.

Μεταξύ των εναγόντων περιλαμβάνονται οι CHD , Creative Destruction Media , TrialSite News , οι Ty και Charlene Bollinger, ιδρύτριες των The Truth About Cancer και The Truth About Vaccines , η Erin Elizabeth Finn, εκδότρια του Health Nut News , ο Jim Hoft, ιδρυτής του The Gateway Pundit , ο Jeff Crouere , παρουσιαστής της εκπομπής « Ringside Politics », ο χειροπράκτης Ben Tapper, ο Δρ. Joseph Mercola και ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Ben Swann.

Η υπόθεση εκκρεμούσε μέχρι αυτόν τον μήνα, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπέβαλε μια πεντασέλιδη ειδοποίηση με την οποία σηματοδοτούσε την πρόθεσή του να παρέμβει. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προθεσμία μέχρι τις 18 Ιουλίου για να καταθέσει την δήλωσή του.

Η δήλωση ενδιαφέροντος του Υπουργείου Δικαιοσύνης υποδηλώνει ότι οι ενέργειες της TNI έβλαπταν τον ανταγωνισμό της, γεγονός που ισοδυναμεί με παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που προστατεύονται από τον Νόμο Sherman περί Αντιμονοπωλιακής Νομοθεσίας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε επίσης ότι ο νόμος απαγορεύει τις συντονισμένες ενέργειες που περιορίζουν αδικαιολόγητα το εμπόριο — συμπεριλαμβανομένου του «ανταγωνισμού απόψεων».

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι λογοκρίθηκαν, απαγορεύτηκαν, αφαιρέθηκαν από τις πλατφόρμες, απαγορεύτηκαν σε σκιά ή τιμωρήθηκαν με άλλο τρόπο από τις εταιρείες Big Tech που συνεργάστηκαν με την TNI για να λογοκρίνουν απόψεις και περιεχόμενο που θεωρήθηκε «παραπληροφόρηση» ή «παραπληροφόρηση».

Βασικοί εταίροι του « συνασπισμού των προθύμων» της TNI περιλαμβάνουν τους εξής: Associated Press (AP), Agence France Press, BBC, CBC/Radio-Canada, Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, Financial Times, Google/YouTube , The Hindu, The Nation Media Group, Meta , Microsoft, Reuters, Reuters Institute for the Study of Journalism και Washington Post.

Οι ενέργειες της TNI οδήγησαν σε απώλεια προβολής και εσόδων για τους μικρούς, ανεξάρτητους εκδότες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της TNI, οι εταίροι του συνεργάζονται «για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς παραπληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο».

Ωστόσο, το CHD υποστήριξε ότι η TNI ανέπτυξε μια «στρατηγική για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης» στην οποία τα μέλη της πρωτοβουλίας, τα οποία είναι ανταγωνιστές, θα συνεργάζονταν για να αντιμετωπίσουν «ένα παλιρροϊκό κύμα ανεξέλεγκτης [αναφοράς] που διαδίδεται κυρίως μέσω ψηφιακών πλατφορμών» και το οποίο αποτελεί «τον πραγματικό ανταγωνισμό τώρα στον κόσμο των ψηφιακών μέσων».

Η αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι τα μέλη της TNI «συμφώνησαν το 2020» να στοχεύσουν τις διαδικτυακές ειδήσεις που σχετίζονται με την COVID-19 και να διασφαλίσουν ότι «οι επιβλαβείς μύθοι παραπληροφόρησης θα σταματήσουν εν τη γενέσει τους».

Τα κληρονομημένα μέσα ενημέρωσης της TNI και οι εταιρείες Big Tech ενήργησαν στη συνέχεια από κοινού — που περιγράφεται από νομικούς όρους ως «ομαδικό μποϊκοτάζ» — για να απομακρύνουν τέτοιες φωνές και απόψεις από τις πλατφόρμες τους.

Η CHD και οι συνενάγοντες της ισχυρίστηκαν ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια προβολής και εσόδων για τους ενάγοντες.

Οι εναγόμενοι είχαν ζητήσει προηγουμένως την απόρριψη της αγωγής

Από την κατάθεσή της, η αγωγής, έχει μετακινηθεί από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια του Τέξας και της Λουιζιάνα για να καταλήξει στην Περιφέρεια της Κολούμπια.

Τον Αύγουστο του 2023, οι δικηγόροι των εναγόμενων προσπάθησαν ανεπιτυχώς να απορρίψουν την υπόθεση . Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο Τζεφ Λάντρι, τότε γενικός εισαγγελέας της Λουιζιάνα και νυν κυβερνήτης της πολιτείας, υπέβαλε υπόμνημα amicus προς υποστήριξη των εναγόντων.

Ένα υπόμνημα amicus υποβάλλεται από μη διαδίκους σε μια αγωγή για να παράσχουν πληροφορίες που έχουν σχέση με τα ζητήματα και να βοηθήσουν το δικαστήριο να καταλήξει στη σωστή απόφαση.

Οι ενάγοντες ζητούν δίκη με ενόρκους και τριπλάσια αποζημίωση από μειωμένη προβολή και έσοδα από διαφημίσεις.

Michael Nevradakis, Ph.D.: με έδρα την Αθήνα, είναι ανώτερος ρεπόρτερ του The Defender και παρουσιαστής της εκπομπής “The Defender In-Depth” στο CHD.TV.

Brenda Baletti, Ph.D.: είναι ανώτερη ρεπόρτερ στην εφημερίδα The Defender. Έγραφε και δίδασκε για τον καπιταλισμό και την πολιτική επί 10 χρόνια στο πρόγραμμα συγγραφής του Πανεπιστημίου Duke. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην ανθρωπογεωγραφία από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill και μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.