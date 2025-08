Το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ τίθεται επί τάπητος στο Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου αύριο Τρίτη (5/8).

Οι πολιτικές εντάσεις κορυφώθηκαν με τις δηλώσεις του Λιβανέζου υπουργού Δικαιοσύνης, Άντελ Νάσαρ, στην πλατφόρμα X. Δήλωσε ότι «η Χεζμπολάχ επιλέγει την αυτοκτονία εάν αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει στον Λίβανο να «συρθεί σε μια ζοφερή μοίρα».

Lebanese Justice Minister Adil Nassar:

If Hezbollah chooses the path of suicide by refusing to disarm, we won’t allow it to take Lebanon and its people down with it. pic.twitter.com/Yxu1tLAqz2

