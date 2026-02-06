Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και αναρτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/2), από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που του ανήκει.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

🇺🇸 SHITPOSTING À LA MAISON-BLANCHE Sur Truth Social, Trump balance un post visant le couple Obama.

Barack et Michelle apparaissent avec des têtes de singes, sur fond de “The Lion Sleeps Tonight” pic.twitter.com/mZd0VuPkU7 — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) February 6, 2026

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ των συζύγων Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.