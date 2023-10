Ένας πιθανόν οπλισμένος άνδρας κρατά τουλάχιστον έναν όμηρο σε ταχυδρομείο στον νομό Σάιταμα, βορειοδυτικά του Τόκιο, ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης (31/10) οι τοπικές αρχές.

Γύρω στις 14:15 τοπική ώρα (07:15 ώρα Ελλάδος) «ένας άνθρωπος συνέλαβε ομήρους και οχυρώθηκε σε ταχυδρομείο», στην πόλη Ουαράμπι, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές, καθώς διευκρίνησαν πως ο δράστης είχε στην κατοχή του αντικείμενο, που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο.

Another shooting incident in Japan🤨

An armed man shot a hospital building in Toda city in Tokyo’s neighboring prefecture of Saitama this afternoon, leaving 2 injured.

The gunman has now barricaded himself in a nearby post office.

— Ikoma (@Ikoma_Blaunet) October 31, 2023