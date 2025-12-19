Ένας άνδρας και μια γυναίκα, ηλικίας 36 και 37 ετών αντίστοιχα, βρήκαν τραγικό θάνατο, σε ιδιωτική σάουνα στην περιοχή Ακασάκα του Τόκιο, όταν εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτή, η οποία έπιασε φωτιά. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου τους, με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφαλείας της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τραγικό περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα (19/12) όταν το ζευγάρι, η 37χρονη Γιόκο Ματσούντα (nail artist) και ο 36χρονος σύζυγός της Μασανάρι (κομμωτής), εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό της σάουνας «Sauna Tiger» λόγω ελαττωματικού πόμολου στην πόρτα, το οποίο τους εμπόδιζε να βγουν. Η σάουνα φλεγόταν όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, ενώ βρήκαν το πόμολο της πόρτας στο πάτωμα και τα σώματα του ζευγαριού κοντά στην έξοδο.

Εκτός από το φλεγόμενο δωμάτιο, οι αρχές διαπίστωσαν ότι το σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης της σάουνας ήταν εκτός λειτουργίας για περίπου δύο χρόνια, γεγονός που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη συντήρηση της εγκατάστασης. Παρά την ύπαρξη κουμπιού έκτακτης ανάγκης, οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα, ανακάλυψαν ότι το προστατευτικό κάλυμμα του μηχανισμού είχε αφαιρεθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ζευγάρι πιθανότατα προσπαθούσε να καλέσει βοήθεια.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:25 τοπική ώρα και εντόπισε το ζευγάρι αναίσθητο στο εσωτερικό, με το ένα σώμα πάνω στο άλλο, τα κεφάλια τους κοντά στην έξοδο. Παρά τις προσπάθειες για τη διάσωση τους, διαπιστώθηκε ότι είχαν χάσει τη ζωή τους πριν φτάσουν στο νοσοκομείο.

Η επιχείρηση «Sauna Tiger» εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία της, ενώ θα επιστρέψει τα χρήματα στους πελάτες με ενεργές κρατήσεις. Το Κέντρο Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας Μινατό ενημέρωσε ότι η σάουνα είχε επιθεωρηθεί τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2023, χωρίς να εντοπιστούν σοβαρές παραλείψεις στον εξοπλισμό.

Η αύξηση των ατυχημάτων στις ιδιωτικές σάουνες στην Ιαπωνία έχει προκαλέσει ανησυχία και εκκλήσεις για αυστηρότερες ρυθμίσεις στη λειτουργία του κλάδου.

Πηγή και πληροφορίες από Independent