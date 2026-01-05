Ένας εντυπωσιακός τόνος 243 κιλών πωλήθηκε για 510 εκατομμύρια γεν (περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ), στην πρώτη δημοπρασία του 2026 στην αγορά ψαριών Toyosu στο Τόκιο, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Ο τόνος, που αλιεύτηκε στην περιοχή της Όμα στη βόρεια Ιαπωνία, είναι διάσημος για την ποιότητά του και πιάστηκε σε μια εποχή που οι τιμές για τέτοιου είδους ψάρια, εκτοξεύονται.

Ο αγοραστής ήταν η εταιρεία Kiyomura Corp., με ιδιοκτήτη τον Κιγιόσι Κιμούρα, γνωστό για την αλυσίδα εστιατορίων Sushi Zanmai. Ο Κιμούρα έχει καταφέρει να κερδίσει πολλές φορές την ετήσια δημοπρασία και αυτή τη φορά ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 334 εκατομμυρίων γεν του 2019. Παρά τις προσδοκίες του για χαμηλότερη τιμή, η δημοπρασία ξεκίνησε με μεγάλη ένταση και ο τόνος πουλήθηκε σε υψηλότερη τιμή από ό,τι είχε προβλέψει.

Η δημοπρασία έγινε σήμερα (5/1) το πρωί, με τους αγοραστές να εξετάζουν προσεκτικά την ποιότητα του ψαριού, όπως το χρώμα, την υφή και το λίπος του κρέατος. Ο Κιμούρα, ανέφερε ότι η αγορά αυτού του εξαιρετικού τόνου ήταν και θέμα τύχης, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί στην ποιότητα του ψαριού.

Παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες τόνοι πωλούνται καθημερινά, οι τόνοι από την περιοχή της Όμα θεωρούνται ιδιαίτερα περιζήτητοι, ειδικά στην εορταστική δημοπρασία της πρωτοχρονιάς.