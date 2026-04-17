Νέες ενδείξεις για πιθανή επαναπροσέγγιση ΗΠΑ-Τουρκίας στο αμυντικό πεδίο φέρεται να προκύπτουν από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος συνέδεσε το ζήτημα των ρωσικών S-400 με την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας σε φόρουμ στην Αττάλεια, εκτίμησε ότι «σύντομα θα δείτε το θέμα με τους S-400 να λύνεται», προσθέτοντας πως «από την άποψη του προϊσταμένου μου (σ.σ.: εννοεί τον Ντόναλντ Τραμπ), η επιστροφή της Τουρκίας σε ένα πρόγραμμα F-35 είναι μια χαρά. Και η Ελλάδα έχει S-300 και F-35…».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο Αμερικανός πρέσβης είχε τοποθετηθεί εκ νέου για το ίδιο θέμα, επισημαίνοντας τότε πως, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, η Τουρκία δεν θα πρέπει να λειτουργεί ή να κατέχει το σύστημα S-400 προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35.

Επίσης με χιουμοριστική διάθεση αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, αποφεύγοντας να επεκταθεί.

«Το ζήτημα Ελλάδας – Τουρκίας… ξέρετε, αυτό είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό θέμα… Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, αλλιώς θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο!», δήλωσε χαρακτηριστικά.