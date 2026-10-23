Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός διπλωμάτης Τομ Μπάρακ, μετά τις επαναλαμβανόμενες απειλές της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ, τις τελευταίες ημέρες.

«Θα μπορούσε να γίνει ένα πλήγμα αυτό το Σαββατοκύριακο; Ασφαλώς» είπε ο Μπάρακ, που είναι πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον influencer Μάριο Νόφαλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία, διαθέσιμος και προσβάσιμος και βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ και πολλούς μήνες», πρόσθεσε ο Μπάρακ.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο, σχεδόν οκτώ μήνες από την έναρξη του πολέμου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι σύντομα θα λάβει μια «απόφαση» για το Ιράν, αλλά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτό δεν θα γίνει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο ο Τραμπ στηρίζει δημοσίως ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης, είπε από την πλευρά του ότι η μοναδική επιλογή για να εξαλειφθεί η απειλή της Τεχεράνης είναι η «ανατροπή» του ιρανικού καθεστώτος.