Ο σύζυγος της Γαμπριέλα Ουίνδσορ, Τόμας Κίνγκστον, βρέθηκε νεκρός με «τραύμα στο κεφάλι» σε βοηθητικό κτήριο του σπιτιού των γονιών του στο Cotswolds.

Μάλιστα, δίπλα από το πτώμα υπήρχε και ένα όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 45χρονος άνδρας, εντοπίστηκε νεκρός στην εξοχική έπαυλη της οικογένειάς του, το απόγευμα της Κυριακής (25/2) από τον πατέρα του.

Αστυνομία και γιατροί έσπευσαν στο σημείο, αφού ένα μέλος της οικογένειας έκανε κλήση στο 999.

My deepest condolences to the family at the passing to Mr. Tom Kingston, husband to Lady Gabriella (daughter of Prince Michael of Kent). The pair were married in Windsor in 2019 💔 pic.twitter.com/ehUB8M2S4h

Σύμφωνα με την αστυνομία, «ο θάνατος του κ. Kingston δεν ήταν ύποπτος».

Η σύζυγος του, Γαμπριέλα απέτισε φόρο τιμής προς τον άτυχο άνδρα, σε μια κοινή δήλωση με την οικογένειά του, περιγράφοντάς τον ως έναν «εξαιρετικό άνθρωπο που φώτισε τις ζωές όλων όσοι τον γνώριζαν» και χαρακτήρισε τον θάνατό του «μεγάλο σοκ για όλη την οικογένεια».

Η ιατροδικαστής Katy Skerrett είπε: «Έλαβα τα στοιχεία για το τραγικό περιστατικό. Τα οποία είναι τα εξής: Ο Κίνγκστον επισκέφθηκε το σπίτι των γονιών του στο Κότσγουολντς. Στις 25 Φεβρουαρίου 2024 έφαγε μαζί τους μεσημεριανό και μετά ο πατέρας του έβγαλε βόλτα τα σκυλιά. Κατά την επιστροφή του, ο κύριος Κίνγκστον δεν ήταν στο σπίτι και μετά από περίπου 30 λεπτά η μητέρα του πήγε να τον αναζητήσει. Ο πατέρας του έσπασε την πόρτα από το κλειδωμένο κτήριο όταν δεν πήρε απάντηση. Εκεί, βρήκε τον κ. Κίνγκστον νεκρό με τραύμα στο κεφάλι. Στο σημείο βρισκόταν ένα όπλο. Αμέσως, κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Tom Kingston, the husband of Lady Gabriella Kingston, has passed away at the age of 45, five years after their marriage at St George’s Chapel in Windsor Castle.

Our condolences to the family.https://t.co/aUoA7lnu9G

— The Royal Watcher (@saadsalman719) February 27, 2024