Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία στις 10 Δεκεμβρίου του βιβλίου του, με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Fayard, που ανήκει στον συντηρητικό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ.

Ο Νικολά Σαρκοζί, προχώρησε στην έκδοση βιβλίου για τη ζωή του στη φυλακή, παρ΄ ότι έμεινε σε αυτή μόνο 20 ημέρες.

Η υπόθεση

Ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους (2007-2012), καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Κρατήθηκε για τρεις εβδομάδες στη φυλακή «Λα Σαντέ» και βγήκε από τη φυλακή στις 10 Νοεμβρίου, αφού το εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με δικαστικό έλεγχο, απαγορεύοντάς του κάθε επαφή με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους και μάρτυρες της λιβυκής υπόθεσης στην οποία παραμένει κατηγορούμενος. Η εκδίκαση της έφεσής του για την υπόθεση αυτή προγραμματίζεται από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου.

«Στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ την σιωπή που δεν υπάρχει στη φυλακή Σαντέ, όπου ακούς πολλά. Ο θόρυβος είναι, δυστυχώς, συνεχής. Όπως στην έρημο, έτσι και η εσωτερική ζωή ενός ανθρώπου δυναμώνει μέσα στη φυλακή», γράφει ο Σαρκοζί σε ανάρτηση στο X.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025

Να θυμίσουμε, ότι στις 10 Νοεμβρίου, δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του.

Η έφεση του Σαρκοζί κατά της καταδικαστικής του απόφασης θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.