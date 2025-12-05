Ένας Ουκρανός φοιτητής βασανίστηκε μέχρι θανάτου στη Βιέννη, όταν παρασύρθηκε σε παγίδα που είχε άμεση σχέση με κρυπτονομίσματα.

Η υπόθεση έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με τη διπλή δολοφονία ενός Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων και της συζύγου του, οι οποίοι βασανίστηκαν και έπειτα τους σκότωσαν οι δράστες μπροστά τον έναν στον άλλο στο Ντουμπάι.

Ο 21χρονος Ντανίλο Κουζμίν ήτα γιος του αντιδημάρχου της πόλης Χάρκοβο και το σώμα του βρέθηκε καμένο στο πίσω κάθισμα μιας Mercedes κάτω από μια γέφυρα στην περιοχή Ντόναουστατ της Βιέννης στις 26 Νοεμβρίου.

Ο Ντανίλο ζούσε στη Βιέννη εδώ και χρόνια ως φοιτητής πανεπιστημίου. Ωστόσο, η οικογένεια του για μέρες δεν έχει νέα του και η οικογένειά του έσπευσε να υποβάλλει αναφορά για την εξαφάνισή του.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η υπόθεση λύθηκε όταν οι ντετέκτιβ, σε συνεργασία με τις ουκρανικές αρχές και την Europol, εντόπισαν δύο Ουκρανούς υπόπτους ηλικίας 19 και 45 ετών και τους συνέλαβαν στις 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεότερος ύποπτος φοιτούσε στο ίδιο πανεπιστήμιο με τον Ντανίλο και έτσι τον εντόπισαν.

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο με το πτώμα του 21χρονου

Ένας κάτοικος της περιοχής παρατήρησε το φλεγόμενο αυτοκίνητο και ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στις 26 Νοεμβρίου, οι πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν την πυρκαγιά κάτω από τη γέφυρα. Τότε αφού απέκλεισαν την πιθανότητα να έχει προκληθεί η φωτιά από τεχνική βλάβη βρήκαν τοπτώμα του 21χρονου.

Οι δράστες τον βασάνισαν και τον έκαψαν ζωντανό. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, σημαντικά ποσά και κρυπτονομίσματα εξαφανίστηκαν από τους λογαριασμούς τους. Ένας κάτοικος της περιοχής παρατήρησε το φλεγόμενο αυτοκίνητο και ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Ουκρανός φοιτητής ταυτοποιήθηκε από τα δόντια του.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ντανίλο κρατήθηκε στο όχημα για αρκετές ώρες και βασανίστηκε μέχρι που φέρεται να αποκάλυψε τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών κρυπτονομισμάτων του, πριν το αυτοκίνητο πυρποληθεί.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν στην παραλιακή πόλη της Οδησσού μια μέρα μετά την είσοδό τους στη χώρα, με τη βοήθεια της ειδικής μονάδας KORD, και το δικαστήριο διέταξε την κράτηση και των δύο ανδρών για 40 ημέρες.

