Ομοσπονδιακός δικαστής όρισε για τον Φεβρουάριο του 2027 τη δίκη του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου BBC, έπειτα από αγωγή που κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση.

Η υπόθεση αφορά ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024. Σύμφωνα με την αγωγή, το BBC πρόβαλε αποσπάσματα της ομιλίας που είχε εκφωνήσει ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, τα οποία –όπως υποστηρίζει ο ίδιος– είχαν μονταριστεί με τρόπο που τον παρουσίαζε να καλεί τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ρεπουμπλικάνος κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντας, κατηγορώντας το βρετανικό δίκτυο για δυσφήμιση αλλά και για παραβίαση νομοθεσίας που αφορά τις εμπορικές πρακτικές. Ζητά αποζημίωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για καθεμία από τις δύο κατηγορίες.

Οι δικηγόροι του BBC επιχείρησαν να απορρίψουν την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ δεν υπέστη ζημία, καθώς η εκπομπή Panorama, στην οποία προβλήθηκε το επίμαχο υλικό, δεν μεταδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ομίλου, Σαμίρ Σαχ, απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας συγγνώμη «για τον τρόπο με τον οποίο μονταρίστηκαν τα πλάνα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι, κατά την άποψη του BBC, δεν υφίσταται νομική βάση για την αγωγή.

Στον απόηχο της υπόθεσης, παραιτήθηκαν πρόσφατα ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, καθώς και η επικεφαλής του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στο παρελθόν απειλήσει ή κινηθεί νομικά εναντίον αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, με ορισμένους οργανισμούς να προχωρούν σε οικονομικούς διακανονισμούς για να τερματιστούν οι σχετικές διενέξεις.