Τον περίμεναν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου, με λουλούδια και λούτρινα αρκουδάκι για να τον… εκτελέσουν εν ψυχρώ, μπροστά στα έκπληκτα μάτια επιβατών και εργαζομένων. Το απίστευτο σκηνικό συνέβη στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ισημερινού, όπου στόχος μαφιόζικης εκτέλεσης έγινε ο 39χρονος Κάρλος Αλμπέρτο Σουαστέγκι Βιγιανουέβα, αρχηγός της συμμορίας «Λος Άγκιλας» (Los Águilas). Οι δράστες, που αποδείχθηκε ότι ήταν ανήλικοι, είχαν στήσει καρτέρι θανάτου έξω από την αίθουσα αφίξεων, προσποιούμενοι τους πολίτες που περίμεναν ταξιδιώτες, με λουλούδια και λούτρινα παιχνίδια.

Το αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του αεροδρομίου. Στο σχετικό βίντεο φαίνονται οι εκτελεστές να περιμένουν τον Βιγιανουέβα, κρατώντας λουλούδια και λούτρινα αρκουδάκια, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες. Μόλις ο 39χρονος εμφανίστηκε, ο ένας εκ των δραστών τράβηξε το όπλο που είχε κρυμμένο πίσω από το αρκουδάκι και τον πυροβόλησε εξ επαφής, ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος του έριξε τη χαριστική βολή.

Από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και ένας άνδρας που έτυχε να στέκεται δίπλα στο θύμα την ώρα των πυροβολισμών.

Δείτε τα σοκαριστικά βίντεο ( Προσοχή: Περιέχουν σκληρές εικόνες) :

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι στο πάρκινγκ

Αμέσως μετά την εκτέλεση, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες στον χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για δύο ανήλικους ηλικίας 15 και 16 ετών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και τα όπλα με τα οποία διαπράχθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, κίνητρο της δολοφονίας φέρεται να είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι διαφορές ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες για τον έλεγχο των περιοχών δράσης τους.

Ο ρόλος της συμμορίας και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών

Ο 39χρονος Κάρλος Αλμπέρτο Σουαστέγκι Βιγιανουέβα ήταν ο ηγέτης της οργάνωσης «Λος Άγκιλας», η οποία έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως τρομοκρατική οργάνωση από την κυβέρνηση του Ισημερινού. Η συγκεκριμένη συμμορία εμπλέκεται σε εκβιασμούς και στο εμπόριο ναρκωτικών.

Λόγω της γεωγραφικής του θέσης ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού -τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κόκας παγκοσμίως– ο Ισημερινός έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε βασικό «διάδρομο προώθησης» για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλες διεθνείς αγορές.