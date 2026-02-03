Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αποστολή με την ονομασία «Αρκτικός Φρουρός», όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SHAPE).

«Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη για μια ενισχυμένη δραστηριότητα επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Αρκτικός Φρουρός», ανέφερε ο Συνταγματάρχης Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του SHAPE, επιβεβαιώνοντας παράλληλα δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Ο Συνταγματάρχης αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας ότι η διαδικασία σχεδιασμού μόλις ξεκίνησε. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειες του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της ετοιμότητας και της παρουσίας του σε στρατηγικές περιοχές, όπως η Αρκτική, όπου αυξάνονται οι γεωπολιτικές προκλήσεις.